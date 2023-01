Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, lanzó un blog cuyo primera publicación usó para defender su gestión al frente de la firma a la espera del inicio del juicio por fraude en su contra, previsto para octubre.



"No robé fondos y ciertamente no me guardé miles de millones", señaló Bankman-Fried en una publicación en Substack, en la que detalló su versión del colapso de FTX, que ya había dado en varias ocasiones a través de entrevistas y en redes sociales.



El joven de 30 años, que está acusado por las autoridades de Estados Unidos de múltiples delitos, de los que se declaró no culpable la semana pasada ante un tribunal federal de Nueva York, se encuentra bajo arresto domiciliario en casa de sus padres tras pactar una fianza inédita de 250 millones de dólares.

Bankman-Fried volvió a insistir en su blog en que de no haberse forzado a la firma a declararse en quiebra esta podría haber conseguido nuevos fondos y habría garantizado así los activos de todos sus clientes.



FTX, que llegó a tener una valoración de 32.000 millones de dólares, optó por la bancarrota tras un rápido desplome después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía, y su debacle ha causado estragos en el sector.



Frente a lo que Bankman-Fried presenta como una crisis de liquidez causada por condiciones del mercado, las autoridades de Estados Unidos consideran que el joven orquestó un fraude multimillonario por el que se enfrenta a un máximo de 115 años de cárcel si es condenado por todos los delitos en este caso.