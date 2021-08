Cada hora se presentan 5 denuncias por fraude financiero

Si usted recibe una llamada de un supuesto asesor bancario, quien, con su nombre y número de cédula, comienza a indagar acerca de sus productos financieros, bajo un supuesto premio que acaba de ganar, absténgase de entregarle cualquier información clave de sus cuentas o tarjetas, pues, sin duda, está siendo víctima de un delincuente.



Esta modalidad conocida como vishing, con la que los defraudadores intentan ganarse la confianza de los clientes haciéndose pasar por funcionarios del banco para tomar el control de sus productos financieros, es apenas una entre una larga lista de acciones delictivas que tienen disparadas las estadísticas del fraude financiero en Colombia desde el inicio de la pandemia y el aumento de los clientes digitales.



Cálculos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) indican que al menos cuatro de cada 10 fraudes que se comenten en el sector financiero del país se hacen a través de canales digitales, siendo la banca móvil el punto que concentra la mayoría de las reclamaciones de los clientes, con más del 49,8 por ciento.

Además, la modalidad de robo más usada por los delincuentes es la ingeniería social por teléfono (78,05 por ciento). Pero la imaginación de los ladrones no tiene límites cuando se trata de ir tras el dinero de terceros.



Ofrecen préstamos suplantando entidades financieras vigiladas por las autoridades del mercado, envían correos electrónicos a nombre de los bancos invitando a actualizar sus datos con vínculos a sitios web falsos, reemplazan tarjetas de crédito robadas por las originales y hasta convencen a las personas, a través de una llamada, para que descarguen en sus celulares aplicaciones nuevas, supuestamente de su banco, para así apoderarse de sus datos claves y de sus contactos a fin de cometer luego toda clase de delitos.



Estas prácticas delictivas van en aumento, según Hernando José Gómez, presidente de dicho gremio, quien atribuye parte de este fenómeno al hecho de que hoy en día las personas utilizan más los canales digitales para hacer sus transacciones y consultas bancarias que los físicos.



Las solas operaciones (monetarias y no monetarias) a través de los celulares crecieron en el 2020 un 46,6 por ciento frente al 2019, mientras las realizadas por internet lo hicieron a un ritmo del 19 por ciento en el mismo periodo, según la Superintendencia Financiera.



Los delincuentes saben de esto, por eso han volcado su accionar hacia esas nuevas formas en que las personas mueven hoy sus recursos o hacen compras.

Algo que sustenta el Centro Cibernético de la Policía Nacional, al indicar que los cibercrímenes aumentaron en el país cerca de 96 por ciento al cierre del año pasado. Ese mismo año se presentaron más de 40.700 denuncias relacionadas solo con delitos financieros, más de 111 cada día y cerca de 5 por hora, según cifras oficiales. Al mismo tiempo, la inversión del sistema financiero para combatir los delitos creció el año pasado un 64 por ciento a 315.000 millones de pesos.



Millones, en riesgo

En la Asobancaria no tienen una cifra consolidada de cuánto dinero pierden las personas y las propias entidades cada año por cuenta del accionar de los ciberdelincuentes, pero sí advierten que por cada 100.000 pesos transados en el sistema financiero en general, 4,9 pesos fueron reclamaciones por fraude el año pasado, indicador que fue de 4,3 en el 2019.



Solo en los canales digitales, ese indicador pasó, en el mismo periodo, de 2,7 a 3,5 pesos por cada 100.000 pesos transados, precisó Gómez, quien señala que esos datos son positivos pues indican que las pérdidas no son muy elevadas teniendo en cuenta el volumen de operaciones y de recursos que se transan hoy por los canales digitales.

En el 2020 fueron cerca de 3.500 billones de pesos solo por internet, mientras que por la llamada banca móvil (celulares y dispositivos electrónicos) fueron más de 179,3 billones, según la Superfinanciera.



La entidad advierte que en el 2020 se evidenció un incremento del 10,7 por ciento de fraude en canales digitales.



Y si bien Colombia ocupa el tercer lugar dentro del top 5 de fraudes y es el sexto de Latinoamérica en materia de ataques cibernéticos detectados, según el más reciente Informe Global de Fraude e Identidad 2021, elaborado por Datacrédito Experian, este no es un flagelo exclusivo del país.



Un reporte de NuData Security detectó que los ataques a los teléfonos celulares en la primera mitad de 2020 tuvieron un crecimiento de 55 por ciento, y que las instituciones financieras fueron las víctimas de los ataques más sofisticados. Por su parte, la firma McAFee y el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis) calcularon en un billón de dólares el costo del cibercrimen en el 2020, cifra equivalente a poco más del 1 por ciento del PIB mundial.

Fortalecer la seguridad

Combatir este flagelo no es fácil debido a que los delincuentes van un paso adelante; sin embargo, la regla de oro es estar siempre alerta y no entregar información sensible de sus productos financieros por teléfono o a través de enlaces que lleguen a sus correos electrónicos.



Eric Hamburger, director para Colombia de Datacrédito Experian, sostiene que la misma tecnología juega un papel clave para seguir combatiendo a quienes hacen fraudes. El método más seguro es incluir una combinación avanzada de códigos PIN, reconocimiento de la persona (biometría), capacidades de autenticación y análisis de comportamientos (inteligencia artificial) para evitar casos de fraude.



Algo en lo que coincide Santiago Aldana, presidente de SoyYo, firma de servicios de identidad digital, quien considera que “la banca móvil puede ser un recurso innovador y disruptivo, o bien convertirse en un dolor de cabeza lleno de riesgos para las entidades financieras. Sin embargo, de la mano de la tecnología y de soluciones robustas de identificación y autenticación se pueden mitigar de forma considerable muchas de las amenazas que existen hoy en el mercado y las que pueden surgir a futuro”.

