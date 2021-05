Fogafín desmiente que venda seguros para acceso a créditos bancarios

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, más conocido como Fogafín, encargado de proteger los ahorros de los ciudadanos, desmintió una serie de anuncios que se están haciendo bajo su nombre pero que son falsos.

La entidad aclara que no está respaldando el otorgamiento de supuestos seguros o garantías para que personas naturales puedan acceder a créditos con entidades financieras. De acuerdo con la ley 117 de 1985, no está entre las competencias de Fogafín expedir este tipo de facultades.



A su vez, en el comunicado, el Fondo hace un llamado de alerta pues asegura que varios ciudadanos están siendo estafados por parte "de personas inescrupulosas que hacen exigencias en dinero para tramitar ante nuestra entidad una supuesta certificación de garantía o póliza de seguros como requisito para el aparente desembolso de créditos".



Según el Fondo, estas garantías se usan indebidamente e ilegalmente bajo su nombre y el de funcionarios de la entidad. Es por ello que Fogafín instauró una denuncia penal con el fin de proteger su buen nombre y el de sus funcionarios.



Finalmente, aclaran que para la gestión de cualquier crédito en el sistema financiero, el ciudadano no requiere un trámite ante ellos.



REDACCIÓN EL TIEMPO

