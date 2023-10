Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, se refirió a la difícil tarea que tiene este viernes la junta directiva del Banco de la República que se reúne a definir el rumbo de las tasas de interés del mercado.



¿Es momento de bajar las tasas o no?

Es difícil saber exactamente cuándo se debe hacer. Lo que sí puedo responder con toda certeza es que hoy no hay ningún espacio para bajarlas porque la inflación ha venido reduciéndose, pero está en el 11,4 por ciento. Ahora, la inflación núcleo sigue siendo 9,96 por ciento, las expectativas de inflación para este año son de 9,4 por ciento y de 5 por ciento para septiembre del 2024, luego no hay ningún espacio. No creo que en el contexto de las condiciones actuales se pueda hacer, así el ministro de Hacienda haya dicho que se debe iniciar el ciclo. El momento apropiado será cuando veamos reducciones un poco más grandes (de la inflación), no solo de la inflación observada, sino de las expectativas, que es lo que le preocupa al Banco de la República.



Significa, entonces, que con la coyuntura, eso no será posible este año...

No lo descartaría porque todavía nos falta, por ejemplo, saber qué pasará en septiembre y octubre, incluso noviembre, tres meses en los que podríamos tener sorpresas positivas en materia de inflación y especialmente inflación núcleo. Si ese es el dato y la expectativa de inflación empieza a caer, quizás en diciembre, el Banco de la República podría reducir su tasa, pero en el corto plazo es prácticamente imposible.

¿Habrá que acostumbrarse a tasas altas por mucho tiempo?

Nuestra encuesta de opinión financiera está esperando 12,5 por ciento. Yo creo que está un poquito por debajo de lo que será, nosotros estimamos que serán 50 puntos básicos en diciembre si las cosas resultan bien. Pero en resumen es que las tasas de interés se mantendrán altas por un periodo un poco más largo del que quisiéramos todos.

Y bajar las tasas de consumo cambiando la metodología del cálculo de la tasa de usura, como lo propone Fenalco...

o no creo que sea un momento adecuado para discutir eso, la metodología de la tasa de usura (que aplica hoy la Superintendencia Financiera) no debe estar sujeta a los ciclos económicos. Creo que es un tema mucho más estructural y no me metería a una discusión de ese estilo.