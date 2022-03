Toda vez que el mercado ya daba por asegurado un incremento de siete tasas para este año, el impacto en Colombia podría ser nulo o muy limitado, de acuerdo con las previsiones de los analistas, aunque no todos están en esa línea.



“Diría que en este momento no veo mayores implicaciones porque por un lado, los mercados ya habían tomado en cuenta este escenario por lo cual no creo que vaya a haber movimientos muy fuertes en la tasa de cambio ”, dijo a su turno Theodore Kahn, analista senior de Control Risk.



En contraposición, Ana Acosta, senior manager de banca de inversión de EY Colombia, señaló que “no es de esperar que un aumento de 0,25 por ciento ejerza un impacto inmediato en las tasas de interés en Colombia”.



No obstante, agregó Acosta “aumentos continuos en las tasas de la FED, como los esperados a lo largo de este año, sí pueden afectar la economía colombiana en desde dos aristas diferentes”.



La primera es a través de un eventual encarecimiento en el crédito, dijo, mientras que la segunda, sería “desviando recursos hacia los EEUU, en busca de inversiones más rentables debido a las mayores tasas”.



