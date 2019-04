A Evacol le talla que SIC no la haya apoyado en batalla contra Crocs

En medio del debate que se ha armado en el país por un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que plantea un arancel del 37,9 por ciento a las importaciones de textiles y confecciones, volvió a surgir el tema de Evacol, la empresa caleña creada en el 2006.

La representante de la empresa, Sandra Muñoz, dijo en el Congreso que en dos o tres años iban a quebrar, y no solo Evacol, sino otras empresas



Desde hace tres años está de ‘pelea’ con Crocs, la empresa estadounidense que también elabora los populares suecos.



“La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó dos marcas tridimensionales a una marca extranjera, a Crocs, no entendemos cómo, un país tan pobre tenga unos gobernantes que no apoyen esto, desde hace tres años estamos en una pelea con ellos, desleal y difícil de ganar”, dijo Muñoz.



“En el 2012 patentamos, pero la Superintendencia nos la negó porque éramos un calzado común, genérico y sin nada de distinción y en el 2016 vino Crocs y le aprobaron las dos marcas tridimensionales”, contó la vocera de Evacol.



En el país hay 10 empresas dedicadas a fabricar este tipo de zapato. En el caso de Evacol, el 40 por ciento de sus empleados son mujeres que responden por sus hogares.



“No tenemos el apoyo del Gobierno, donde nos debía tener como un viejo mejer amigo; debería apoyar a sus empresarios para sacar adelante a su gente, para hacer patria, para hacer paz”, dijo Muñoz.



En marzo pasado la Superintendencia le prohibió a Evacol vender tres referencias de estos zuecos y destruir los moldes además, la multó con 74,5 millones de pesos, bajo el argumento de infringir el derecho de propiedad industrial.

Para el senador Jorge Robledo, aunque el artículo del PND hace referencia a las importaciones de textiles y confecciones, al final, el debate compete a todos los sectores.



“No es cierto que unos se salvarán, al final puede ser el desastre de todo. Con la crisis del agro a los primeros que acabaron fue a los del trigo, después a los de la seda y ya tiene en fila de muerte al arroz y los lácteos. Mentalicémonos que hay todo un sector que proteger y defender. Lo de Evacol es un abuso escandaloso”, dijo Robledo.



Lo que se plantea es elevar los aranceles de textiles y confecciones que vienen de países con los que Colombia no tiene TLC, caso Asia y África.



Ya salió adelante en su primer trámite en el Senado y la Cámara, falta la aprobación de las plenarias para que se convierta en Ley.