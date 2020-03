Habrá atención normal en los bancos durante simulacro de cuarentena

Los bancos se comprometieron a atender y prestar sus servicios tradicionales a través de sus sucursales físicas y por los canales digitales durante la operación de simulacro de cuarentena prevista para los próximos cuatro días.

Así lo acaba de rafiticar Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, tras señalar que "los diferentes canales de atención deberán operar con normalidad. Esto incluye cajeros automáticos, call center, datáfonos, páginas web, aplicaciones móviles, sistemas de audio-respuesta, corresponsales bancarios y oficinas físicas de las entidades financieras".

No obstante, recalcó que no habrá servicio en horarios extendidos, mientras que los corresponsales bancarios que funcionan en distintos tipos de establecimientos comerciales en todo el país -hay más de 158.000- operarán con normalidad.



El funcionario también destacó que este viernes 20 de marzo las oficinas de las entidades financieras atenderán operaciones de caja (consignaciones, retiros, pagos, cambios de cheques, entre otras) como un día hábil normal y serán registradas el mismo día, pero las que se realicen entre el sábado y el lunes festivo se reflejarán el día hábil siguiente, es decir, el martes 24 de marzo.



"Con el propósito de apoyar los simulacros obligatorios de cuarentena, las oficinas bancarias no prestarán servicios diferentes a los de caja durante esos días tales como apertura de cuentas, solicitud de créditos, expedición de certificados, entre otras. Estos servicios estarán disponibles por otros canales de las entidades financieras como las páginas web", precisó la Superfinanciera.

Para quienes por fuerza mayor deben acudir a una sucursal física bancaria por estos días, las entidades tienen dispuestas medidas de prevención necesarias para evitar la concentración excesiva de personas en esos puntos de atención.



Por esa razón, se evitarán aglomeraciones de más de 50 personas en una misma oficina, incluyendo funcionarios.



Las personas que se encuentren de manera simultánea en una oficina bancaria deberán guardar distancia entre sí para evitar el contacto físico y preservar su salud.



