Agentes del mercado responden a las criticas de Ferrari por integración de las bolsas

Voceros del mercado de capitales y analistas respondieron a las duras criticas hechas por César Ferrari, superintendente Financiero, quien entrevista con EL TIEMPO publicada este martes, se refirió al bajo desarrollo y poca profundidad que tiene dicho mercado en Colombia, así como al proceso de integración entre las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú, sobre la cual consideró que no era sensato hacerla en este momento, precisamente, porque se deberían primero solucionar esas problemas para evitar que el poco ahorro que hay en Colombia se fuera para esos países.



Y si bien los consultados coincidieron con el funcionario en que los mayores problemas del mercado de capitales colombiano están en su poca profundidad, baja liquidez y falta de emisores, difirieron de lo expresado por Ferrari en cuanto al proceso de integración de las bolsas, pues consideran que este es un paso que el país tenía que dar, pues sin duda esto le imprimirá la dinámica que requiere este mercado, abaratará los costos de las emisiones, atraerá inversión extranjera, al tiempo que no creen que esta sea una excusa para que los capitales colombianos se vayan del país en busca de mejores condiciones en Chile o Perú.



Indicaron que Colombia viene desde hace tiempo trabajando en lograr una mayor dinámica de su mercado de capitales, frente a lo cual aplauden la labor de la Súper por revisar la normatividad existente y adelgazarla para que se facilite y acelere ese proceso, pero también advirtieron en que la solución tampoco está solo en eliminar normas y regulaciones, porque si esa fuera la solución, ya muchos otros funcionarios lo habrían hecho.



Para Jaime Humberto López Mesa, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa), es claro que el mercado de capitales se tiene que revivir 'per se', debe tener más liquidez, atraer más emisores, y ahora que estará más expuesto a una mayor competencia entre las bolsas tiene que estar listo.



"Colombia no merece estar tan bajitos como estamos. Nosotros le hemos hecho saber al Gobierno las cosas que nos duelen y una vez se solucione la mayoría de lo que se puede mejorar el mercado tienen que recuperar otra vez la dinámica y así evitaríamos caer en lo que se llama mercado frontera", precisó el vocero gremial.

Jaime Humberto López Mesa, presidente de Asobolsa Foto: ETCE

Dijo, además, que Gobierno junto con todos actores del mercado trabajan para no llegar a esa instancia que no le conviene al país porque ello limita a muchos fondos del mundo a invertir en Colombia, y que se avanza por buen camino para recuperar el mercado de capitales local.



"Creo que Colombia es un país económicamente estable, con instituciones fuertes, que ha tenido un crecimiento continuo y no estamos como para se parte de la lista de los malos. Ha habido un poco de descuido, hechos que han apretado un poco la situación regulatoria, todos recordamos episodios que no quisiéramos repetir y esto ha obligado al Gobierno a imponer mucho control", señaló López Mesa, quien dijo además estar muy agradecidos con superfinanciero "porque ha mostrado la mejor voluntad del mundo para ayudarles a superar la coyuntura".



Sin embargo, le pide que con fíe en que, con esa voluntad que les está mostrando, les permitirá afianzarse y fortalecerse.

Mejor funcionamiento

EL TIEMPO también consultó la opinión de un exsuperintendente Financiero, quien coincidió con Ferrari en el sentido de que se necesita un mejor funcionamiento del mercado de capitales, algo que no es nuevo y sobre lo cual diferentes gobiernos han intentado diferentes políticas para tratar de dinamizarlo, con los resultados que se conocen: un mercado pequeño, cada vez con menos liquidez y menos emisores.



Sin embargo, el exfuncionario no comparte la idea del actual supervisor en el sentido de que primero hay que profundizar el mercado de capitales para luego dejar que las bolsas de valores se integren.

Esto no es un tema de trámites sino algo más estructural, esto no se resuelve quitando normas, si fuera así, otros los habrían hecho ya, es un problema más estructural. FACEBOOK

TWITTER

"Creo que en esto ha habido un consenso de tiempo atrás. Primero se inició con el Mila (Mercado Intregrado Latinoamericano), luego la Alianza del Pacífico, es un desarrollo de eso, permitir que en el mercado de capitales de Chile, Colombia y Perú se transen títulos y acciones de esos países sin restricciones, pues eso abre las oportunidades de inversión, alimenta la liquidez de las especies accionarias y eso tienen que redundar en el beneficio de un mejor merado de capitales", sostuvo el el exsuperfinanciero.



Y frente a la estrategia de eliminar el exceso de regulación para impulsar dicho mercado, como lo planteó César Ferrari, el exfuncionario precisó que: "En Colombia desde hace tiempo existe la reglamentación del segundo mercado, el cual parte de ese principio de que a los grandes emisores tienen que pedirles más información, a los medianos y pequeños no toda la información. Pero a pesar de esto, ese segundo mercado no ha funcionado de manera correcta, luego no es un tema de trámites sino algo más estructural, esto no se resuelve quitando normas, si fuera así, otros los habrían hecho ya, es un problema más estructural", insistió

Integración Bursátil

El índice Colcap de la Bolsa de Valores (BVC) ha crecido este año cerca del 20 %. Foto: EFE/Archivo EL TIEMPO

Los expertos consultados también difirieron de lo dicho por el superfinanciero Ferrari, en el sentido de que el momento para la integración bursátil no es el adecuado, debido, principalmente, a los problemas que se tiene en el mercado de capitales.



López Mesa, de Asobolsa sostuvo, por ejemplo, que lo primero que hay que entender es que esa integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú ya es un hecho y es algo que el propio mercado y el país ha venido buscando desde hace años y que por fin se dio.



"Uno podría decir que nunca es el momento oportuno, exacto y perfecto para hacer las cosas, pero hay que hacerlas y cuando se hacen uno se ve obligado a acomodarse a las circunstancias", dijo el vocero las comisionistas de bolsa.



Insistió, además, en que la Súper y el Gobierno deben confiar en lo que ellos mismos hacen al apoyar al mercado en este proceso frente al cual le han puesto mucho interés y en que mercado responderá a ese esfuerzo porque con ello el país estará en posibilidad de competir, de manera abierta y con lujo.



"Este es un país que atrae inversión, lo que necesitamos acá es volumen, más emisores y estamos trabajando en esa dirección, acá hay muchas empresas grandes y hay acciones interesantes y podemos seguir atrayendo emisores. Que súper confíe en lo que están haciendo por el mercado porque eso se verá reflejado en una posición fuerte, los inversionistas siguen creyendo en Colombia y mucho más si salimos airosos de esta amenaza que estoy seguro así será", puntualizó el presidente de Asobolsa.



En similar dirección de pronunció el exsuperintendente consultado, quien señaló que

con la integración de las bolsas lo que se busca es eficiencias en el manejo del mercado y estas llevan a reducciones de costos para los emisores y los inversionistas, es una oportunidad de mayor competencia y va muy de la mano de experiencias de otros países donde se han visto buenos resultados.



"Se ha hecho un esfuerzo grande para tratar de que los mercados tengan regulaciones semejantes, que se hayan destrabado temas como el tributario y cambiario, para la negociación en las bolsas y en esos mercados es un avance importante, entonces creo que hay que apoyar la integración, y también seguir apoyando el tema de profundización del mercado de capitales", comentó el exfuncionario, quien dijo que "este era un paso que se tenía que dar".