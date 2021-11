Bancos del país se lanzan a reactivar el mercado de las tarjetas de crédito

Los bancos le están apostando de nuevo al mercado de las tarjetas de crédito, que durante la pandemia no solo se vio afectado por la drástica caída en la facturación sino también por la cancelación de miles de plásticos, dadas las dificultades económicas de las personas para atender sus obligaciones durante lo más agudo de esta crisis en el 2020 y comienzos del presente ejercicio.



Las compras y avances en efectivo cayeron 25,4 por ciento en el 2020. En ocho meses salieron del mercado 1,7 millones de plásticos, 2 millones fueron bloqueados y más de 2,4 billones de pesos se dejaron de pagar en el segmento de las tarjetas en el 2020, según datos de la Superintendencia Financiera.



Durante ese año el número de tarjetas de crédito se cayó por debajo de las 14,5 millones, luego de haber superado los 16,1 millones de plásticos en marzo del 2020. Al cierre de septiembre pasado las cifras oficiales indicaban que el volumen de tarjetas ya marcaba las 15,3 millones, niveles alcanzados a mediados del 2019 y, según el sistema, a medida que avanza la recuperación de la economía ese número seguirá creciendo.



No es para menos, pues algunas entidades mantienen una estrategia agresiva de emisión de plásticos con nuevos beneficios no solo para las personas naturales, sino también para las empresas., que van desde la facilidad de acceso a este producto a personas que no tienen el suficiente puntaje crediticio, beneficios para las mascotas, hasta facilidades en viajes de negocios para pequeños y medianos empresarios.

Bajo puntaje crediticio

La estrategia del banco digital Nubank en ese propósito está encaminada a brindarle acceso a una tarjeta de crédito a aquellas personas que no cuentan con un puntaje crediticio alto en las centrales de riesgo y que, por ende, son rechazadas por otras entidades financieras.



La entidad, que en Colombia opera bajo la marca Nu, desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial (Betty), específicamente para Colombia, que crea un puntaje de crédito alternativo, con la información proporcionada por las centrales de riesgo.



Explican las directivas de Nu que: "Betty combina el historial crediticio y los datos formulados por las centrales de riesgo con información del comportamiento de los clientes potenciales en el mercado y se especializa en predecir la voluntad y la capacidad de pago de cada cliente, mientras que los sistemas de puntaje crediticio otorgan una valoración genérica. Este algoritmo permitirá a los colombianos tener más acceso al crédito".



De hecho, agregan. el puntaje de Nu a través de Betty podrá favorecer o mejorar la calificación crediticia de una persona en las centrales de riesgo.



“En Nu creamos nuestras herramientas tecnológicas para liberar a más y más colombianos de la complejidad financiera y mejorar su calidad de vida”, señala Catalina Bretón, gerente general de Nu Colombia, quien agrega que cerca del 15 por ciento de los clientes aprobados por Betty no lo serían si este sistema no existiera.



Como modelo de aprendizaje automático o machine learning, Betty se alimenta y crece a medida que más datos van nutriendo su conocimiento del comportamiento humano. El algoritmo tiene en cuenta muchas variables, como por ejemplo si una persona no pagó una factura pero su historial crediticio hasta entonces ha sido impecable, o si una persona nunca tuvo una tarjeta de crédito.

Impulso a las pymes

En esa pelea por ganar mayor cuota en el segmento de las tarjetas de crédito también está el Banco de Bogotá, que acaba de anunciar una alianza con Latam para lanzar un plástico dirigido al sector de las pequeñas y medianas empresas del país (pymes).



Se trata de la Visa Latam Business, que le permitirá a sus usuarios acumular una milla Latam Pass por cada dólar en compras nacionales e internacionales; recibir un bono de 1.000 millas Latam por la primera compra; 10 por ciento de descuento permanente en compra de tiquetes por medio de Latam Corporate; acumular 25 por ciento de millas adicionales por compras directas en la página de Latam; y llevar una maleta adicional de hasta 23 kilos, presentando la tarjeta en el counter de los aeropuertos.



“Para Banco de Bogotá es un orgullo presentar un producto como este, pensado de manera específica en las necesidades de movilidad que tienen las pymes a afianzar su proceso de crecimiento en medio de la reactivación económica. La nueva tarjeta Visa Latam Business permitirá a los empresarios colombianos agendar viajes laborales a bajo costo” afirmó Mauricio Fonseca, vicepresidente comercial de banca de consumo y pyme.



Por su parte, Adriana Cárdenas, gerente general de Visa Colombia, señaló que para la entidad colaborar con el banco Latam Colombia "nos permite reforzar nuestro compromiso para acelerar la adopción de pagos digitales innovadores y fortalecer a las Mipymes a reactivar su actividad económica y agilizar su recuperación a través de la digitalización. Con soluciones como la tarjeta de crédito Visa Platinum Latam Business, con tecnología para pagos sin contacto, las Pymes pueden pagar de forma rápida y segura sus gastos de viaje”.

Mascotas protegidas

Otra entidad controlada por Grupo Aval, el Banco de Occidente, también anunció un nuevo producto de estos, pero más allá de los beneficios para el tarjetahabiente, incluyó también a las mascotas de estos.



Se trata de un producto con el que los miembros peludos de las familias recibirán beneficios como: un bono virtual de bienvenida por 50.000 pesos para redimir por alimentos y/o accesorios en Puppis, paquetes de asistencias con servicios específicos para los ‘peludos’, exoneración de cuota de manejo durante un año y descuento del 10 por ciento al pagar el plan anual de la póliza de mascotas con Sura y la Tarjeta de Crédito Credencial – Visa Mascotas, que cubre gastos de defensa, veterinarios, exequiales y de eutanasia.



Según las directivas del banco, este nuevo producto se crea en un momento en el que las mascotas aumentaron en los hogares colombianos después de la pandemia, pues hoy, según información revelada en octubre de 2021 por la firma Kantar IBOPE Media, el 45 por ciento de los encuestados son dueños de ’peludos’ y el 85 por ciento de estos los consideran parte de la familia.



Otro de los beneficios que ofrece el Banco de Occidente con esta tarjeta es un cashback permanente del 5 por ciento en todas las compras que se realicen en los más de 13.000 comercios relacionados con animales de compañía que están publicados en www.bancodeoccidente.com.co/mascotas, con un tope máximo de 50.000 pesos.



“Los bancos debemos avanzar a la velocidad que lo hace la sociedad y responder con nuestros productos y servicios a sus necesidades. En Banco de Occidente consideramos a las mascotas como un miembro más de las familias de nuestros clientes y sabemos la importancia que estos seres tienen dentro de los hogares, por eso decidimos crear un producto con el cual ellos reciban beneficios exclusivos. Con esta tarjeta de crédito creada para que los clientes puedan darles todos los gustos a sus mascotas, nos convertimos en la primera entidad financiera en tener un plástico de este tipo’’ afirma Julio Cesar Ortiz Carreño, gerente de Medios de Pago y Alianzas del Banco de Occidente.



El Tiempo.