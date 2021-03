Colombia asegura US$ 1.250 milones del BID para reactivación económica

Colombia aseguró otros 1.250 millones de dólares para su reactivación económica este año, recursos que provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se destinarán a financiar el Presupuesto General de la Nación de este año fiscal.



(Lea también: Ingresos desde 2 millones de pesos, ¿a pagar renta?)

Estos recursos de apoyo vía crédito, para lo cual el Gobierno acaba de firmar una carta de compromiso con el BID, se suman a los anuncios de otras ayudas de cooperación que se han venido anunciando a lo largo de la semana durante el desarrollo de la Asamblea Anual de Gobernadores del banco que se lleva a cabo en Barranquilla de manera virtual y que tendrá su cierre el próximo domingo.



(Le puede interesar, además: La fuerte caída de la economía por los encierros de enero)



Según se informó, en esta partida están incluidos los 500 millones de dólares anunciados esta semana para apoyar el proyecto de transformación digital de la justicia. También estarán encaminados a financiar temas de logística y esquemas de asociaciones público-privadas, atender las necesidades derivadas de la alta migración y crecimiento sostenible. Finalmente, también se financiarán iniciativas en la Contraloría General de la República, Colpensiones y Bancóldex.



En este compromiso no están incluidos los 200.000 dólares anunciados esta semana para el plan de descarbonización, en un convenio sellado con Asocapitales.



Según mencionó el Gobierno, entre los proyectos en proceso de preparación se destaca el programa de apoyo presupuestario por 600 millones de dólares para impulsar la agenda de políticas públicas de crecimiento verde y desarrollo sostenible de Colombia. Con este esfuerzo se logrará articular un diálogo de políticas de manera simultánea y coordinada con otros co-financiadores, lo que permitirá alcanzar un monto de financiamiento conjunto de cerca de 1.200 millones de dólares.



Tras la firma de la carta de compromiso entre el BID y el Gobierno, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, señaló que “el BID es para Colombia un socio fundamental para acceso a financiamiento y asistencia técnica. Siempre priorizamos en nuestro diálogo bilateral iniciativas estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Este año será fundamental su apoyo para avanzar en la agenda de reactivación económica y el programa de créditos que hoy formalizamos, con cargo a la ventanilla pública, así lo refleja”.



En adición a lo anterior, el BID indicó que en el transcursos de este viernes se firmará un contrato del préstamo por 150 millones de dólares aprobado el año pasado para fortalecer la eficiencia del gasto de aseguramiento en salud que realiza el Gobierno.



"Como complemento, es importante destacar que a través de este crédito se movilizaron recursos no reembolsables adicionales para financiamiento de salud a migrantes por 9,6 millones de dólares con cargo a la Facilidad No Reembolsable del BID y 2 millones de euros provenientes de una donación del Gobierno de Alemania.



También se lanzará la ejecución del proyecto para apoyar a los adolescentes y jóvenes colombianos en el desarrollo de las habilidades del siglo 21 a través del programa Sacúdete. Este proyecto que cuenta con recursos por 50 millones de dólares fue aprobado y firmado a finales del 2020.

Continúe leyendo:

- Vacantes disponibles en la Comisión Nacional de Servicio Civil

- Colombia puede ser un referente internacional en economía naranja



Por: Economía y Negocios