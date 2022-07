Aunque factores internacionales ligados a la alta inflación en la mayoría de los países, a las decisiones en materia de tasas de interés que comenzó a adoptar el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (FED), y a la guerra en Ucrania han generado el incremento en el precio del dólar frente a todas las monedas del mundo, analistas colombianos no descartan que en medio de esa volatilidad también se esté generando un ataque especulativo contra el peso.



Hoy, la tasa representativa del mercado (TRM) se encuentra en 4.519,65 pesos, pero el costo de la divisa estadounidense en el mercado colombiano ha tocado máximos de 4.670 pesos. En lo corrido del presente año el peso colombiano se ha devaluado en 15,53 por ciento.



Por eso, ante la depreciación del peso, que se ha acentuado en las últimas 12 jornadas, analistas consideran que el Banco de la República podría tomar algunas medidas, no necesariamente vender (quemar) reservas internacionales como sucedió en el pasado.

Para el analista cambiario Diego Rodríguez, el Banco de la República “sí puede actuar y debería hacerlo” por todo esto que ha estado sucediendo.



Considera que el mercado colombiano mostró una falta de profundidad y liquidez en la formación de precios, “por lo que se ha visto afectado de grandes movimiento de especuladores internacionales y locales y el mercado no encontró barreras. Así, como no hay contrapeso el precio del dólar sube y sube”.



El analista advierte que el Banco de la República y otros bancos centrales sí deberían salir a actuar ante el ataque para que el sector real pueda tomar decisiones con tranquilidad.



“Si el emisor colombiano sale a actuar promovería una toma de utilidades de quienes tomaron posición y eso haría que el mercado se calme pues hay una sobrerreacción”, analiza el experto.



Y señala un factor delicado ya que con una subida tan grande “las expectativas de inflación quedaron super ancladas, pues un importador o cualquier persona que tenga que hacer un trabajo con componente importado va a cotizar con un dólar mínimo de $5.000 pues necesita cubrir su compra. Así nos ganamos una inflación tremenda”, indica.



Por eso, dice, que “hay que frenar ese ataque, que es un movimiento internacional, pero tiene un componente especulativo y señala que la acción puede ser la venta de instrumentos forwards NDF sin entrega, que solo reconoce el diferencial al vencimiento y que ya lo ha usado el Banco de manera eficiente”.



Arnoldo Casas, director de Inversiones de Credicorp Capital Asset Management, sostiene que otro mecanismo de “actuación del Banco de la República y que hace mucho tiempo no utiliza tiene que ver con las Opciones de Control de Volatilidad. El criterio de activación ya está. Consiste en que la media móvil de 20 días del dólar debe tener una desviación del 3 por ciento”.



Casas considera que el emisor colombiano no saldrá a vender dólares “pues es un mal mensaje al mercado y ya pasó un efecto especulativo en el pasado, pues nadie es más grande que el mercado”.



Además, revela que el Ministerio de Hacienda ha monetizado apenas 37 millones de pesos este año.



Otra opción es subir más fuerte las tasas de interés, y hasta revisar la posición bruta de apalancamiento de los bancos, es decir, limitar la tenencia de dólares de esas entidades.



Portafolio.co

Holman Rodríguez Martínez