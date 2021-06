No todas las oficinas bancarias afectadas volverán a abrir

De las 474 oficinas del sistema financiero vandalizadas o destruidas en el paro nacional, más de la mitad están operando aunque en algunos casos con limitaciones para impedir nuevos ataques.



Las entidades dicen que evalúan daños e inversiones para recuperar la operatividad total. El cálculo inicial, dice el conjunto de entidades afectadas, asciende a 47.000 millones de pesos en pérdidas, y 661 cajeros automáticos fueron vandalizados.



Las ciudades mas afectadas son Bogotá, con 98 oficinas y 151 cajeros. Le sigue Cali, con 77 oficinas y 127 cajeros y Medellín, con 54 oficinas y 89 cajeros automáticos. Algunas entidades dicen que evalúan trasladar o fusionar oficinas y seguir mejorando el canal digital.



Bancolombia garantiza



Bancolombia dijo que garantiza que sus 20 millones de clientes en el país tengan acceso a los servicios que requieren en todo el territorio nacional y que “desde el primer momento se trabajó para restablecer los servicios físicos en las regiones y zonas en las cuales se presentaron afectaciones”.



BBVA no cierra ninguna



El BBVA dijo que tuvo nueve oficinas vandalizadas de las que cuatro reabrirán este mes, una abriría en julio y las cuatro restantes están pendientes de fijar una fecha de apertura y no tiene previsto traslado o cierre definitivo de sucursales.



Scotiabank Colpatria



Este banco dijo que dos de las oficinas físicas fueron vandalizadas pero de inmediato se adecuaron y repararron para ser puestas en funcionamiento y en este momento se encuentran operando con normalidad.



Banco de Occidente



El banco dijo que todas las oficinas con afectaciones menores se han reabierto. Dos oficinas sufrieron incendios en su interior y actualmente se está reconstruyendo para hacer la reapertura. La entidad bancaria dijo que no tiene planeado cerrar o reubicar ninguna oficina afectada.



Davivienda



El banco dijo que se mantendrán los empleos de quienes trabajaban en oficinas afectadas. “No sabemos con certeza si vamos reabrirlas todas o a relocalizar en sedes cercanas, lo importante es preservar y cuidar el trabajo de los funcionarios”, dijo la entidad.



Banco Agrario



Ninguna de las 789 oficinas del Banco Agrario fue vandalizada al punto de la destrucción. Hubo agresiones en 16 sucursales, con puertas o vidrios astillados. Hay cuatro oficinas con daños pero están operando.



Porvenir recupera



La AFP dijo que las oficinas de Cali y de Tuluá, que fueron vandalizadas, ya fueron reparadas y están a la espera de detalles finales para reabrir la operación.



Colpensiones



El punto de atención Rotonda Jurídica en Cali tuvo perdida total y el personal fue reubicado. El punto de atención en el Supercade Américas está cerrado por orden de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Las sedes de Neiva e Ibagué, que fueron afectadas, operan normalmente.



Otras seis entidades no dieron información.