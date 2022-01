El banco central de Estados Unidos (Reserva Federal - Fed) anunció que comenzará a elevar las tasas de interés "pronto" y que reducirá sus tenencias de bonos una vez que comience el aumento, avanzando hacia el fin del apoyo pandémico para contener la inflación más alta en una generación.



"Con una inflación muy por encima del 2 por ciento y un mercado laboral sólido, el comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales", dijo este miércoles en un comunicado el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) después de una reunión de política de dos días.



(Lea también: Las petroleras prevén subir la inversión un 42 % en el 2022)

En un comunicado aparte, la Fed dijo que espera que el proceso de reducción del balance "comience después de que haya iniciado el proceso de aumento del rango objetivo para la tasa de fondos federales".



El giro, en un contexto de agitación en los mercados, se produce en medio de altos índices de inflación al consumidor que han sorprendido en repetidas ocasiones y alcanzado un 7 por ciento, la mayor cantidad desde la década de 1980, y un mercado laboral ajustado que hizo que el desempleo disminuyera más rápido de lo previsto a casi su nivel previo a la pandemia.



(Le puede interesar, además: Acciones y crudo recuperan parte de lo perdido en jornada del lunes)



El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía después del anuncio mientras la curva se inclinaba. El índice S&P 500 se sumaba a los avances de la jornada y el dólar mantenía ganancias.



En los mercados de futuros, los operadores mantuvieron bastante estable el grado de aumento que prevén este año, con alrededor de 25 puntos básicos descontados en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en ingles) de marzo y un total de 100 puntos básicos de ajuste para fines de 2022.



El aumento de tasas sería el primero del banco central desde 2018, en tanto que muchos analistas prevén un alza de un cuarto de punto en marzo, seguido de tres más este año y movimientos adicionales más adelante.



Los críticos dicen que la Fed ha sido demasiado lenta para actuar, por lo que ahora ha quedado rezagada en la lucha contra la inflación, a pesar de que los indicadores clave del mercado no respaldan esa opinión. Incluso algunos funcionarios de la

Fed han discutido públicamente si deberían aumentar las tasas este ano más de lo previsto.



La Fed no llegó a especificar el mes de marzo como el punto de partida para el alza de tasas. También reitero que "siguen existiendo riesgos para las perspectivas económicas, incluso ante la posibilidad de nuevas variantes del virus".



Continúe leyendo: La Fed abrió la puerta a una posible incursión del dólar digital en EE. UU.)



El Comité Federal de Mercado Abierto elimino la línea de apertura anterior de su comunicado, que decía que el banco central estaba "comprometido a utilizar su rango completo de herramientas para apoyar la economía de EE.UU. en este difícil momento".



La votación fue unánime. El presidente, Jerome Powell dará una conferencia de prensa virtual a las 2:30 p.m., hora de Washington.



El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, voto como suplente de la

Fed de Boston, que actualmente no tiene presidente, mientras que tres vacantes en la Junta de Gobernadores redujeron el número de votantes en esta reunión a nueve.



Bloomberg