Zurich trae su primera póliza de movilidad 100 % modular y digital

Zurich, la aseguradora Suiza con presencia en Colombia desde el 2015, acaba de anunciar el lanzamiento de su nueva póliza 'Mov by Zurich' en el país, que cubre a los asegurados y a terceros afectados de un siniestro, sin importar en el medio de transporte en el que se desplace, es decir, vehículo, bicicleta, patineta o transporte público.

Según directivas de la aseguradsora, esta póliza no solo es ciento por ciento digital sino que también es modular, lo que significa que los clientes podrán comprar los servicios que se ajusten a su estilo de vida, economía y necesidades, todo a través de internet.



"Mov by Zurich es digital de extremo a extremo, lo que se traduce en que los clientes e intermediarios pueden cotizar, pagar, y recibir la póliza desde el dispositivo móvil, sin salir de casa o lugar de trabajo. Esto incluye el servicio de inspección virtual, ajuste de siniestros leves, pago en el sitio del accidente a terceros y al asegurado (siniestros leves), pago de siniestros de pérdidas totales en máximo 5 días o de lo contrario no aplica deducible. Cubre también obligaciones financieras (cuotas de crédito mientras el vehículo esté en el taller)", indicaron voceros de la comañía.



Agregaron, además, que la póliza fue desarrollada bajo lineamientos de responsabilidad social empresarial que promueve y aplica Zurich en los 215 países donde tiene presencia centrados en la vida y la protección de las personas. En línea con esos compromisos, la póliza no cubre daños ocasionados al vehículo del asegurado si este se encuentra bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinógenas, pero sí cubre a los terceros afectados por esta conducta.



Por último, Zurich App está ciento ppor ciento disponible para el seguimiento y control de todos los servicios y siniestros, red de talleres a nivel nacional y servicios de asistencia: Grúa, conductor elegido, carro taller, entre otros servicios.



Por: Economía y Negocios