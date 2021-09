‘Mantener la reactivación económica dependerá de disciplina social’

Todas las cifras lo indican. La crisis económica que afectó tanto al país por la pandemia comienza a superarse. Terminó el hundimiento de todos los indicadores de la economía.



El sector financiero es uno de los mejores termómetros para medir la temperatura de la economía. Y es el presidente de la asociación bancaria, Hernando José Gómez, quien lo confirma: comenzó la reactivación económica.



Gómez fue codirector del Banco de la República, director de Planeación Nacional, jefe negociador del TLC (tratado de libre comercio) con Estados Unidos, entre otros muchos cargos de alto nivel económico. Asimismo, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Yale.

¿Qué es lo que lo conduce a asegurar que comenzó la reactivación de nuestra economía?

Nuestras más recientes proyecciones apuntan a un crecimiento de la economía de 8,2 por ciento al cierre de 2021, y ahí hay dos buenas noticias. La primera es que, con ese crecimiento, recuperamos este año los niveles de producción de 2019 un año antes de lo proyectado; y la segunda es que estamos viendo que todos los sectores de la economía están reaccionando, no hay ninguno que se esté quedando estancado.



¿Cómo advierte el sector bancario que hay esa reactivación?

Además del crecimiento del PIB del 8,8 por ciento en el primer semestre y la mejora en las expectativas de los productores, comerciantes y la confianza de los consumidores, hay un aumento en la demanda por crédito comercial y de vivienda.



¿De qué dependerá que esta recuperación de la economía continúe?

Dependerá de nuestra disciplina social con el uso del tapabocas y el distanciamiento para minimizar nuevos picos en la pandemia. Igualmente de importante será la aceleración de la inversión y las exportaciones para mantener un ritmo de crecimiento de más del 4 por ciento en el 2022.



¿Cómo cree usted que fueron superados los fenómenos de recesión que afectaron al país como consecuencia de la pandemia?

Hubo un esfuerzo muy importante de varios actores. En primer lugar, estuvo el Gobierno con su inyección de recursos a las familias y a las empresas vía Fondo de Garantías, las entidades de redescuento, el programa Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal.



En esta recuperación, ¿ha intervenido también el Banco de la República?

Ha sido muy importante su papel con sus señales de política monetaria expansiva mediante una agresiva reducción de las tasas de interés de intervención y los apoyos de liquidez a los mercados.

Y, en esta reactivación, ¿cómo ha actuado el sector bancario?

Ha sido clave el papel de la Superintendencia Financiera, que, con su decidido acompañamiento y apoyo a los bancos, permitió que estos desempeñaran una labor fundamental en dos sentidos: primero, la banca fue el vehículo para llegarles a millones de colombianos con las ayudas del Gobierno para mitigar la crisis y, segundo, el crédito nunca paró de fluir en la economía. Han sido más de 525 billones de pesos colocados desde marzo del año pasado, y esa colocación de préstamos tuvo un papel contracíclico, que permitió ayudar a amortiguar la crisis.



¿Cuál ha sido, en general, el papel de los empresarios?

Destacable. Han mostrado una enorme resiliencia y creatividad para enfrentar las restricciones que trajo la pandemia.



¿De qué manera el país económico está sintiendo la reactivación?

Todos los sectores están reaccionando muy positivamente. Se ve en la confianza de los empresarios, en los resultados de las empresas, la reducción todavía a mitad de camino del desempleo, en el crecimiento de la cartera, especialmente los créditos de consumo, los de vivienda y los de las pymes, que van a tener un comportamiento muy destacado este año. Hasta el recaudo de impuestos está teniendo un dinamismo mucho mejor.



¿Cuál es la razón de su optimismo frente a las pymes, que ha sido el sector más golpeado por la crisis, con decenas de quiebras y cierres?

Claramente, las mipymes fueron las más frágiles ante un cierre súbito de la economía como el que vivimos. Por eso, la banca puso en marcha el programa Colombia se Activa, con el cual buscamos colocar 42 billones de pesos en crédito a las empresas de este segmento este año. Ahora, con el mejor comportamiento de la economía, hay indicadores que muestran dinamismo en el consumo, mejor comportamiento de las empresas y sus inversiones, aunque seguimos necesitando esfuerzos conjuntos para mantener la reactivación de la economía.



¿Por qué razón, si hay reactivación, no hay masiva creación de empleo?

La generación de empleo se demora un poco más. En la primera etapa de la reactivación, la generación de empleo aumenta de manera más lenta, pero debemos llegar a tasas de desempleo de prepandemia a finales del próximo año si sigue esta dinámica económica. Aquí debo resaltar que el sector financiero fue de los pocos que lograron mantener su nivel de empleo prepandemia durante toda la crisis.



¿Cómo se explica que a pesar de los síntomas que usted señala de reactivación económica haya crecido la informalidad, según el último informe del Dane?

La generación de empleo formal es la que más cuesta, y ahí está uno de los retos más importantes para la economía: reducir los costos laborales no salariales y los de carácter burocrático.



Concretamente, ¿a qué costos laborales se refiere?

Hay bastantes componentes no salariales que se pueden analizar. Estimaciones de diversos analistas, como Nelson Vera de la Anif, hablan de que los costos no salariales de un empleado bordean 48 por ciento del salario, nivel que es muy superior al de países comparables en América Latina, lo que hace costosa la contratación formal. Además, experiencias como la de la reforma tributaria de 2012, que redujo carga prestacional para las empresas, mostraron ser exitosas para crear empleo formal.



¿Usted cree indispensable una reforma laboral?

Es una discusión que debe dar el país. Lo que necesitamos es que la contratación y la generación de empleo sea más dinámica, responda a las necesidades que impone la digitalización y se adapte al ritmo de la economía.

¿Se deben revisar las edades para pensionarse?

Más que hablar de edades para pensionarse, lo importante es la sostenibilidad del sistema. Lo que necesitamos es que los subsidios a las pensiones sean mejor distribuidos, que no se los lleven las personas con mayores recursos y facilitar una mayor formalización con propuestas como las planteadas por Fedesarrollo.



Por primera vez en muchos años no se están cumpliendo las metas de inflación del Banco de la República. ¿Qué tan preocupante le parece esta situación?

Las expectativas de inflación están sólidamente ancladas gracias a la credibilidad en las políticas del banco central. Ahora, si usted mira la inflación sin alimentos, está dentro del rango meta del Banco de la República, lo que permite tener cierta tranquilidad y pensar que es un fenómeno transitorio en el sector de alimentos debido a indeseables secuelas de los bloqueos de carreteras de hace unos meses, la devaluación de la tasa de cambio que ya se está corrigiendo y los mayores costos de logística internacional debido a la escasez de contenedores. Confiamos completamente en que el Emisor y su junta directiva tomarán gradualmente las decisiones adecuadas para mantener ancladas las expectativas de inflación.



Uno de los instrumentos que tiene el Banco de la República para frenar síntomas inflacionarios es elevar las tasas de interés. La doctora Bibiana Taboada, codirectora del banco, ha anunciado un aumento gradual en las tasas de interés. ¿Esa medida no afectará la reactivación económica del país?

Cuando las tasas de política monetaria han estado tanto tiempo bajas, es normal que en algún punto tengan que empezar a subir. No obstante, reiteramos que la inflación básica está dentro del rango objetivo, por lo que las medidas que se adopten deberán mantener un equilibrio con una sana expansión de la demanda agregada. En Asobancaria lo que quisiéramos resaltar es que las tasas para los créditos de las familias y empresas están en niveles muy bajos, las de vivienda, por ejemplo, están en niveles históricamente bajos, y prevemos que sigan sin mayores variaciones, al menos, hasta el cierre de este año.



Es decir, ¿usted prevé que no habrá pronto ningún aumento en las tasas de interés para bienes de consumo?

En 2021 es poco probable que ocurra. Dependerá de las decisiones que en esta materia tomen las autoridades monetarias nacionales e internacionales.

La reforma tributaria que acaba de ser aprobada por el Congreso, ¿no podría también convertirse en un instrumento contra la reactivación?

El incremento en la tasa de impuesto de renta solo se reflejará en las necesidades de caja de las empresas hasta el próximo año, cuando ya debe estar consolidada la recuperación. Los empresarios entienden que es un momento complicado para la economía colombiana y por eso fuimos los mismos gremios (Andi y Consejo Gremial) los que propusimos que el grueso de la carga de esta nueva reforma tributaria recayera en las empresas y no en las familias. En un futuro, el espacio fiscal se debe buscar en los procesos de formalización, de reducción de la evasión y mayor tributación de personas de los niveles más altos de ingresos. En Asobancaria tenemos varias propuestas para evitar el uso inapropiado del efectivo que es utilizado para facilitar grandes volúmenes de evasión tributaria en el país.



¿Cuáles son esas propuestas de la Asobancaria?

Que las grandes transacciones no puedan hacerse en efectivo, sino usando medios del sistema financiero. Con esa sola reforma podríamos hacer una mejor trazabilidad de los recursos y contener mucha de la evasión de impuestos. Hay que generar incentivos para el uso de canales digitales y fomentar el uso de canales electrónicos para los consumidores financieros.



¿En qué situación está la cartera bancaria? ¿Ha crecido la morosidad?

​

Este buen comportamiento de la economía también se está viendo en la cartera, que tuvo algún deterioro al comienzo de la pandemia. Actualmente, más del 85 por ciento de la cartera se encuentra sin problemas de mora y sin alivios, y, de acuerdo con las más recientes cifras de la Superintendencia Financiera, el indicador de cartera vencida fue de 4,6 por ciento en junio, con lo que continuó cayendo frente a los niveles de 5,2 por ciento que tuvo en enero de este año.



¿La sobretasa a la renta para el sector bancario aprobada en la reforma tributaria se verá reflejada en un aumento en las tasas de interés de los bancos?

No es lo que prevemos dado que es temporal. Eso no quiere decir que no pueda haber un incremento en las tasas de interés en la economía el próximo año, pero estaría mucho más ligado al entorno internacional y a las decisiones de política monetaria.



Quienes solicitan créditos se siguen quejando de las grandes dificultades que deben enfrentar para obtenerlos…

Es muy difícil hablar de situaciones particulares y son millones de personas, hogares y empresas los que se benefician de crédito. Cada análisis de crédito es distinto, pero lo que sí le puedo decir es que los bancos son conscientes del papel del crédito en la reactivación y por eso nunca paró la colocación durante la pandemia. Desde marzo de 2020, los bancos han colocado más de 525 billones de pesos en créditos y esos recursos han sido claves para apalancar la reactivación de las familias y las empresas. Incluso, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, 86 por ciento del crédito pedido por las empresas es aprobado y 65 por ciento del crédito pedido para vivienda es aprobado.



¿La asociación que usted preside tiene cifras sobre créditos solicitados y concedidos este año?

Entre el 20 de marzo del año pasado y el 20 de agosto de este año se han desembolsado 425 millones de créditos por un monto de 529 billones de pesos, y como le comenté antes, con tasas de aprobación altas en los créditos que piden las empresas y en los créditos para vivienda.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO