Los ganchos de la banca para sembrar hábitos de ahorro en las personas

Cero cuota de manejo, facilidad de apertura –solo se requieren la cédula y mínimo 10.000 pesos–, tasas de interés especiales, disponibilidad inmediata de recursos; sin cláusulas de permanencia, con posibilidad de hacer transferencias de dinero entre cuentas de la misma entidad o a otros bancos, así como de ahorrar en una misma cuenta con varios familiares o amigos, son algunas de las características que diferencian las cuentas de ahorro programado de las tradicionales.

Su objetivo primordial es el ahorro con propósitos como estudio, viajes, compra de vivienda, imprevistos, apoyo para la vejez; sin embargo, la clave es crear el hábito en un país donde esa cultura del ahorro es escasa. Por eso, las entidades no han escatimado esfuerzos en su diseño y oferta, coinciden voceros de los bancos acerca del origen de estos productos.



Hasta abril pasado había en Colombia cerca de 70 millones de cuentas tradicionales, entre las cuales se incluyen las de ahorro programado, con depósitos por unos 184 billones de pesos; sin embargo, buena parte están catalogadas como transaccionales, por lo que no gozan de características especiales.

Con nombres sugestivos como Cuenta Vaca (Davivienda), Certivillas (Banco AV Villas), Ahorro a la Mano (Bancolombia), Cuenta para Ahorrar (Banco Popular), Cuenta Amiga y Alcancía Amiga (Banco Caja Social), Mi proyecto y Ahorro fijo (BBVA), Soñando Juntos (Bancamía) y Ahorro Bolsillo (Scotiabank-Colpatria), las entidades financieras se lanzaron, desde hace varios años, a la conquista de esos colombianos que están dispuestos a no gastar toda la plata que les entra, sino más bien guardar algo para darse un gusto más adelante.



La falta de ingresos ya no es excusa para no ahorrar, pues, según expertos del Banco de la República, el ahorro depende del hábito. “Esta es una de las grandes dificultades de los colombianos. Por lo tanto, este se debe formar, preferiblemente, desde la niñez, cuando es más fácil enseñar al individuo a diferenciar un deseo de una necesidad”, dicen.



Aunque contar con dicho hábito desde temprana edad es clave, también lo es que la persona tenga claro cuál es el propósito, pues de ello también depende que se pueda conseguir un mejor rendimiento sobre sus recursos.



“Dependiendo de para qué necesites la plata y cuál sea tu meta, conocerás cuánto dinero requieres y el tiempo que tienes para conseguirlo”, sostiene Fabio Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop.

Para cada necesidad

Agrega que si el objetivo de la personas es a corto plazo, por ejemplo estudios, viajes, o si necesitan el dinero en cualquier momento, lo mejor sería ahorrar en productos diseñados para tal fin, como cuentas de ahorro programado o depósitos a plazos, que son seguros, ofrecen rentabilidades moderadas y permiten disponer del dinero en cualquier momento.



Así, la lista de cuentas de ahorro programadas o especiales es extensa, pues las entidades han entendido bien las necesidades y los propósitos de las personas, al punto de que algunas de estas han sido diseñadas ‘copiando’ esquemas de ahorro de los grupos familiares o amigos.



Muchas veces, las personas prefieren casi que no saber que tienen ese ahorro, y por ello los bancos crearon las llamadas ‘cuentas ocultas’, ‘paralelas’ o ‘bolsillos’, ligadas a sus cuentas de ahorro tradicionales, para que sus clientes pongan allí la cantidad de dinero que desean acumular con algún fin y no tengan la tentación de gastarlo.



“Sabemos la importancia que tiene para las personas ahorrar, pero también hemos evidenciado que, independiente de sus ingresos, les cuesta generar hábitos de ahorro.

En esa dirección trabajamos un par de soluciones como ‘ahorro automático’ y ‘ahorro bolsillo’ que buscan generar esos hábitos, teniendo disponible el dinero para cubrir cualquier eventualidad, ganando rentabilidad y sin que esto implique asumir penalidades por retirarlo”, dicen en Scotiabank Colpatria.

Pero, más allá de la rentabilidad y de la facilidad para manejar el dinero, algunas de estas cuentas ofrecen hasta seguros de vida y funerarios gratis.



Es el caso de Certivillas, la cuenta del Banco AV Villas que otorga una póliza con la que el cuentahabiente ampara su familia en caso de que este fallezca o quede incapacitado, por un valor del doble del saldo ahorrado hasta 10 millones de pesos, aunque para ello debe cumplir con requisitos como tener un saldo de 500.000 pesos al cierre de cada mes y que durante ese periodo lo haya aumentado en mínimo 50.000 pesos.

Ahorro en grupo

Entre las novedades asociadas a estas cuentas también está la que permite ahorrar con amigos o familiares, como la Cuenta Vaca del Banco Davivienda, en la que una persona abre el producto, pero puede recibir aportes de hasta nueve participantes (familiares o amigos) a través de transferencias automáticas.



“El titular no solo es el encargado de la apertura de la cuenta, sino quien invite a otros, y de la administración de esta, aunque todos podrán conocer el estado del ahorro, autorizar los retiros de dinero y el ingreso de nuevos aportantes, para lo cual se debe tener el visto bueno de 6 de los 10 integrantes”, dicen en el banco.



Si bien buena parte de los productos de ahorro de esta categoría no tienen cuota de manejo ni de administración, es clave que la gente entienda que su manejo se hace, por lo general, a través de los canales electrónicos de la entidad para evitar costos adicionales.

Plazos y facilidades

Otros aspectos para tener en cuenta se relacionan con los plazos del ahorro, los aportes periódicos y la rentabilidad de las cuentas, pues estas se fijan según criterio de cada entidad y las metas de ahorro de cada persona.



Por ejemplo, en algunos bancos, la tasa de interés se incrementa de acuerdo con el monto ahorrado, mientras que los intereses se liquidan sobre el saldo diario y se abonan cada mes, como una forma de estimular un mayor ahorro en los individuos.



Existe la posibilidad, incluso, de que la rentabilidad se eleve en la medida en que la persona cumple sus metas de ahorro, como ocurre en el BBVA. “La cuenta otorga una tasa de interés preferencial cuando la persona cumple su compromiso o meta en el mes, esta tasa dependerá del tiempo en que el cliente decida hacer su ahorro; así, mientras más tiempo ahorre, mejor será la rentabilidad”, explican sus directivas.

El decálogo para lograr un ahorro constante

Expertos coinciden en que nunca es tarde para crear un hábito de ahorro. Por eso recomiendan:



1. Hacer un buen manejo del crédito, pues pagar las deudas es una de las mejores formas de ahorrar.



2. Fijarse el propósito de guardar, al menos, el 10 por ciento de sus ingresos.



3. No ahorre lo que le queda después de gastar, más bien gaste lo que le queda después de ahorrar.



4. Nunca gaste el dinero antes de recibirlo.



5. Lleve a los ahorros los gastos que no realice en el mes.



6. De la prima, bonos o ingresos no esperados, procure destinar, por los menos, el 20 por ciento al ahorro y 10 por ciento a imprevistos.



7. Controle las compras. Comprar algo solo porque es barato es mala práctica.



8. Cuidar la salud y tener buenos hábitos son factores que evitan las enfermedades y disminuyen la probabilidad de tener imprevistos.



9. El ahorro también se puede hacer en familia, cuando hay propósitos comunes.



10. Si terminó de cancelar una deuda, el mismo monto que solía pagar mes a mes destínelo al ahorro.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Twitter: CarlosGarciaM66