Colombia está cada vez más cerca de contar con una normativa que regule el mercado de las llamadas criptomonedas o criptoactivos. Y si bien en el mundo son pocos los países que cuentan con reglas claras frente a este mecanismo de pago e inversión, es claro que muchos países avanzan en las discusiones de proyectos en esta materia, algo que cobra relevancia con el paso de los años. El martes de la presente semana el proyecto de ley de regulación de criptomonedas en Colombia (Ley 139 de 2021) superó su tercer debate en la Comisión VI del Senado, quedando así más cerca de ser convertirse en una ley.



Con esta iniciativa en curso Colombia se suma a cerca de 10 países de la región y más de 100 en el mundo que ya exploran la viabilidad de contar con un mercado de cripto regulado y vigilado, entre los que se cuenta Brasil, México, Panamá y Chile. De hechi Brasil ya cuenta con reglas establecidas, pues ha acogido estándares legislativos para fomentar el crecimiento de los servicios financieros a través de cripto.



Gustavo Moreno, senador de la Alianza Verde Centro Esperanza



Como se recuerda, desde el 7 de septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el Bitcoin como moneda de curso legal, y si bien algunas naciones permiten que se realicen transacciones con estas nuevas monedas digitales, todavía no tienen una normativa específica al respecto que las regule den todo.



En Colombia el proyecto que avanza en el Congreso busca establecer una regulación para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), estableciendo un marco legal claro y reiterando la protección de los consumidores para el uso de las criptomonedas.



“Este es un paso histórico en el camino correcto para permitir un marco legal que proteja tanto a usuarios e industria del ecosistema de los criptoactivos", señaló Gabriel Santos, Presidente de Colombia Fintech, quien celebró que el Legislativo con ese proyecto se ponga del lado de los ciudadanos, sus ahorros y su independencia financiera.



Y es que entre los aspectos que pretende definir la iniciativa cripto en Colombia está proteger los derechos del consumidor y brindarles garantías que les permitan acceder a alternativas de uso de las criptomonedas, ya sea como inversión o para realizar transacciones, de manera informada.



También tiene como objetivo proporcionar claridad jurídica a ciertos actores ajenos a la industria cripto, estableciendo reglas de juego claras que promuevan la estabilidad financiera. Por ello la iniciativa incluye mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como lineamientos y requisitos en materia de ciberseguridad y seguridad informática.



Otro aspecto no menos importante tiene que ver con la creación de un registro único, que permitirá identificar y validar aquellas plataformas que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad de supervisión colombiana, lo que garantizará que los ciudadanos puedan acceder a servicios y plataformas de criptomonedas de manera informada y segura.



José Daniel López, director de Alianza In, señala que el avance del proyecto en tercer debate “significa que estamos a un solo paso de que el Congreso cierre una brecha entre la realidad de la economía digital y el marco jurídico colombiano".



Agrega que la iniciativa traza una línea que distingue la industria legal de intercambio de criptoactivos, en comparación a formas delincuenciales de captación, estafa y lavado de activos, mal utilizando el nombre de la industria.”



Por su parte, Alejandro Beltrán, gerente de de Buda.com en Colombia, señala que el proyecto es un paso crucial para pasar desde la filosofía de Bitcoin a su uso pragmático. Busca fomentar la inclusión financiera y establecer un marco legal sólido que brinde seguridad y protección a los consumidores como a todos los actores de la industria cripto.

Avances en la región

Un informe de Seguros Sura indica que en 2018 el Gobierno de México sancionó la Ley Fintech para regular las instituciones de la tecnología financiera, que obliga al Banco de central de ese país a emitir la regulación correspondiente respecto a las criptomonedas y al sistema financiero.



En Chile, por su parte, contaba con un proyecto de Ley Bitcoin, cuyo fin era crear un ambiente que proteja a todos los actores que entran en juego: desde dueños e intermediarios financieros a inversores. Este proyecto contempla que el Banco Central del país sería la institución en la cual recae la responsabilidad de regular.



El mismo informe indica que en 2018 Venezuela sancionó el Decreto Constituyente de Criptoactivos para su regulación, iniciándose temprano en el camino del marco regulatorio del nuevo activo. Además, este país fue el primer estado en crear una criptomoneda: el token Petro.