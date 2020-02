Empresarios van por $ 4,4 billones del mercado con emisión de bonos

Que en el primer trimestre del 2020 se encuentren en trámite emisiones de bonos en el mercado local hasta por cerca de 4,4 billones de pesos y que tanto el Gobierno como el Grupo Aval y Bancolombia hayan conseguido en el exterior 3.845 millones de dólares en los primeros días del año –unos 11,5 billones de pesos– son señal clara de que se mantienen las condiciones favorables para que las empresas colombianas se financien a través del mercado de capitales.

Hay confianza inversionista en el país, es lo que dicen los empresarios colombianos, quienes no dudan en que esto se debe a aspectos como la reforma tributaria con la que se despeja mucho el panorama económico colombiano.



(Le puede interesar: ‘Kingsland quería obligarme a venderle Avianca Holdings a Delta’)



A ello se suman aspectos como la reactivación del crédito, las bajas tasas de interés, mayor liquidez en la economía, una inflación que se mantiene en el rango meta del Banco de la República y, sin lugar a dudas, el bajo nivel en que se encuentra el indicador de riesgo país (Embi), el cual ronda los 145 puntos.



“No hay duda de que en el país están pasando cosas buenas. El año pasado fue extraordinario para el mercado accionario, con rentabilidad del 25 por ciento, la economía creció 3,3 por ciento, la inversión lo hizo al 19 por ciento y este año también pinta bastante positivo. No veo por qué este año pueda ser diferente si las cosas se están haciendo bien. Hoy estamos mejor que hace 5, 10 o 20 años, de eso no cabe la menor duda”, señala Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



(Lea también: Empresa colombiana probará sus materiales en el espacio)



El año apenas despunta y ya Carvajal Empaques consiguió, de inversionistas locales, 300.000 millones de pesos. También el Banco Popular obtuvo del mercado cerca de 495.000 millones, aunque los inversionistas estuvieron dispuestos a prestarle más de 1,1 billones, esto es, 3,17 veces el monto ofrecido.



Pero hay 10 más que harán lo propio antes de que concluya marzo, entre las que se destacan los bancos Davivienda, Mundo Mujer y Serfinanza.



También Terpel, GM Financial, Corficolombiana, UNE-EPM y el Distrito de Barranquilla, entre otros grandes emisores.



Grupo Sura, por su parte, informó que amplía su programa de bonos del 2014 en un billón de pesos hasta los 2,3 billones, decisión que cuenta con el visto bueno de su junta directiva.



“Hay que tener en cuenta que muchas empresas colombianas están interesadas en aprovechar la reducción de impuestos que las últimas reformas tributarias han venido haciendo y que la inversión en maquinaria y equipo está creciendo. De esta forma, los montos de las inversiones son mayores y se vuelve más rentable realizar la emisión de bonos”, explica Andrés Langebaek Rueda, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.



Para algunos expertos consultados, este año puede ser tan dinámico como el 2019 en materia de financiación a través del mercado de capitales dadas las condiciones económicas.



Las emisiones de deuda corporativa (bonos) alcanzaron el año pasado un valor de 13,6 billones de pesos, lo que significó no solo que se superara en 42,8 por ciento las colocaciones del 2018 sino que, además, se situaran a escasos 100.000 millones del récord visto una década atrás (13,6 billones), según análisis de la comisionista Casa de Bolsa.



“El fuerte consumo y unas condiciones económicas dinámicas a nivel interno serán los principales incentivos para mantener o incluso aumentar el nivel de Capex (inversión de capital) de las compañías, las cuales preferirían endeudarse a través del mercado de deuda local o internacional en medio de unas perspectivas de tasas estables en lo que resta del año”, advierte, por su parte, Camilo Díaz, gerente de Estrategia de Itaú Comisionista de Bolsa.

Vientos externos

Pero no solamente los factores internos juegan a favor del país, de sus mercados y sus emisores. Afuera sigue habiendo gran liquidez y las bajas tasas de interés favorecerán no solo el costo del crédito, sino las emisiones de bonos.



Dos factores se suman a esas circunstancias, según el experto del grupo Bolívar: el primero, la reanudación de compras de Tesoros del Gobierno por parte del banco central de Estados Unidos por 60.000 millones mensuales.



“Esto hace que la oferta de títulos disponibles para los inversionistas internacionales se reduzca y genere un apetito (mayor demanda) por otros títulos diferentes como los emitidos por países emergentes”, dice Langebaek.



Y agrega que la reciente firma del acuerdo de fase 1 entre Estados Unidos y China ayudó a reducir la aversión al riesgo, “lo que en general ha valorizado las monedas de emergentes y generado optimismo sobre el desempeño de estos”.



Es quizás la coyuntura que han aprovechado con éxito tanto el Gobierno como grandes emisores colombianos que ya salieron este año al mercado internacional a conseguir recursos para sustituir deuda y lograr de liquidez para atender necesidades de sus operaciones.



Tras conseguir 1.000 millones de dólares en el exterior, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, dijo que esto “es el reflejo de la confianza que, una vez más, nuestros inversionistas demuestran en Grupo Aval, en el sistema financiero y en Colombia”.



Esa confianza se refleja, además, en el apetito por esos activos colombianos. Mientras que los inversionistas estuvieron dispuestos a comprar bonos del Gobierno hasta por 7.000 millones de dólares, en los de Aval la demanda fue hasta por 3.000 millones.



“Consideramos plausible que los emisores locales se encaminen a emitir más en moneda extranjera ya sea para manejar deuda o aprovechar los bajos costos de apalancamiento que brinda actualmente el mercado”, sostiene Díaz, de la Itaú Comisionista.



En lo local, Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, cree que para mantener la misma dinámica de emisiones del 2019 es necesario que el dólar se mantenga por debajo de los 3.500 pesos.



“Para mí (el dólar) es la variable más importante para la salud del sistema financiero. Si la divisa supera el nivel de los 3.500 pesos, la situación se verá más complicada, por las presiones de inflación y ahí sí las expectativas de que el Banrepública suba tasas se pueden enredar”, dice.

Emisores de bonos más activos en 2019

Un análisis de la comisionista Casa de Bolsa indica que el año pasado los emisores más activos fueron el Banco Davivienda, con $ 1,8 billones en tres salidas al mercado y la Titularizadora Colombiana, con $ 1,4 billones en cinco operaciones. Destacó, además, el retorno del Banco de Occidente al mercado, ausente desde el 2017, con la emisión más demandada, 3,8 veces el monto ofertado.



En total, el año pasado se realizaron 32 emisiones de 24 entidades. Del total, el

51 % fueron del sector financiero por $ 7 billones y un crecimiento del 59 %. El sector participó con el 39 % y $ 5,3 billones.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

En Twitter: @CarlosGarciaM66