Los activos colombianos se dispararon después de que el magnate de la construcción Rodolfo Hernández desafiara las encuestas y se asegurara un puesto en la segunda vuelta electoral, reduciendo las posibilidades de que el senador de izquierda Gustavo Petro sea el próximo presidente.



(Puede leer también: Ecopetrol: sus acciones registran el mayor repunte en 11 años)

El peso subía casi un 5 % el martes, después de que los mercados estuvieron cerrados el lunes por un día festivo. El rendimiento de los bonos en pesos con vencimiento en 2032 caía 75 puntos básicos, hasta el 10,35%, mientras que los bonos en dolares avanzaban.



El costo de proteger la deuda colombiana contra un impago durante cinco años disminuyó, mientras que las acciones subieron un 3,8% en la apertura. Petro ha sorprendido a los inversionistas con sus propuestas de reformar el sistema privado de pensiones, aumentar los impuestos y eliminar gradualmente la producción de petróleo y carbón, que son las principales exportaciones del país.



(Puede leer también: Dólar acumula caída de $ 140 en jornada de martes, tras resultado electoral)



Si bien Hernández, un exalcalde de 77 años de edad de una ciudad de tamaño mediano, es un desconocido para muchos, es considerado una apuesta más segura para los intereses empresariales que Petro. "Prevalecerán las consideraciones de 'cualquiera menos Petro'", dijo Edwin Gutiérrez, jefe de deuda soberana de mercados emergentes en Aberdeen Asset Management PLC. "Hernández tiene más posibilidades de ganarle en la segunda vuelta".



Petro obtuvo el 40% de los votos en la primera vuelta, frente al 28% de Hernández. Pero muchos de los otros candidatos que no lograron llegar al balotaje respaldan al empresario en una especie de alianza anti-Petro que podría limitar la capacidad de Petro para aumentar su apoyo antes de las elecciones del 19 de junio.



Hernández, quien ha sido comparado con Donald Trump y Jair Bolsonaro por sus comentarios improvisados -y a veces malhablados-, no ha revelado quien dirigirá su equipo económico. Ha prometido tomar medidas contra la corrupción y el despilfarro, la tiempo que ha dicho que Colombia debe pagar sus deudas.



(También lea: ¿Por qué cae el dólar tras los resultados electorales?)



Quiere reducir el impuesto al valor agregado del 19% al 10%. Otro aspecto que tranquiliza a los inversionistas es el hecho de que ninguno de los dos candidatos tendrá mayoría en el Congreso, por lo que habrá pesos y contrapesos sobre cualquier propuesta radical.

Ecopetrol, que podría verse afectada por las propuestas de Petro de eliminar gradualmente la exploración petrolera, subió un 9% en la apertura FACEBOOK

TWITTER

La estatal Ecopetrol SA, que podría verse afectada por las propuestas de Petro de eliminar gradualmente la exploración petrolera, subió un 9% en la apertura, mientras que sus certificados de deposito estadounidenses se dispararon casi un 14%. "Mirando el desglose de los votos y suponiendo que una gran parte de los votantes se mueve por la ideología, Hernández ciertamente tiene un camino mucho más fácil", dijo Alvaro Vivanco, jefe de estrategia de mercados emergentes y ASG de Natwest Markets en Stamford, Connecticut.



Aun así, dijo no se puede descartar completamente a Petro en una segunda vuelta. El peso, que se cotizaba a 3.800 por dolar el martes, podría dirigirse a 3.700, dijo Vivanco. Hasta ahora, Colombia ha sido gobernada en su mayoría por administraciones que se preocupan por las calificaciones crediticias, los deficits fiscales y la confianza de los inversionistas.



El país perdió su estatus de grado de inversión en 2021 después de una reforma fiscal fallida. "Resultados muy positivos", dijo Daniel Rico, estratega de divisas de RBC Capital Markets en Nueva York. "El mercado descontará una victoria de Hernández en dos semanas con mas del 90% de probabilidad".



En términos generales, los mercados han recibido con bastante tranquilidad, incluso optimismo, los resultados del día domingo, según Bruce Mac Máster, presidente de la Andi.



"Es así como el día de ayer, que era festivo en Colombia, cuando los mercados estaban cerrados, si existe una cotización que es la del dólar del día siguiente Next Day. Y en ella vimos una caída de más de 100 $ en la tasa de cambio que refleja la idea de los mercados de que no va a haber un incremento importante en el flujo de capitales hacia fuera, o una reducción importante en términos de deuda o de inversión en el país", explicó.



El funcionario también aclaró que Estamos a la espera en este momento de variables relacionadas con acciones del mercado bursátil y también con los spreads de las tasas de los bonos de la República de Colombia en el exterior