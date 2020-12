Este jueves se define pulso por la gerencia del Banco de la República

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el exdirector de Fedesarrollo, Leonardo Villar Gómez, figuran como los favoritos para ser elegidos este jueves en la gerencia general del Banco de la República en reemplazo de Juan José Echavarría, aunque hay dos mujeres que también aparecen en la baraja de opcionados. Se trata de la actual codirectora Ana Fernanda Maiguashca y la ex viceministra de Hacienda, Natalia Salazar.



(Lea también: Menor inflación en 65 años, ingrediente para negociar salario mínimo).

La importancia del cargo de gerente del Emisor (que tiene un periodo de cuatro años, que se puede reelegir hasta por dos oportunidades) radica en que esa entidad, de carácter técnico, tiene como principal objetivo de política monetaria preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo. Así, adopta las medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando por la estabilidad del valor de la moneda.



(De su interés: Diez proyectos que parecen toda una reforma pensional).



​Aparte de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emite la moneda legal colombiana, administra las reservas internacionales, sirve de prestamista y banquero de los establecimientos de crédito y agente fiscal del Gobierno.



Adicionalmente, contribuye a la generación de conocimiento y a la actividad cultural del país.



Leonardo Villar, uno de los dos más opcionados a la gerencia general, está avalado por sus 12 años como codirector del Emisor entre 1997 y 2009, además de una larga hoja de vida con posiciones entre las que sobresalen el viceministerio técnico de Hacienda entre 1994 y 1997 y de director de Fedesarrollo entre abril de 2012 y noviembre de 2018, entre otros que también incluyen organismos internacionales.



(Le recomendamos: Conozca cómo puede mejorar las condiciones de su crédito hipotecario).

Respaldo de Uribe

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aparte de haber ocupado varios cargos en el sector privado y organismos multilaterales, tiene la condición de haber ocupado la misma cartera durante parte del primer gobierno y parte del segundo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien el martes púbicamente recomendó su nombre para dirigir el Emisor.



Así lo dijo a través de su cuenta en Twitter: “Alberto Carrasquilla ha sido gran Ministro, exitoso en las crisis y en poner la economía a crecer, no es político, se podría decir que pésimo político. No se entendería que en el Banco de la República lo veten por haber sido Ministro del Gobierno que presidí”.



Para Carrasquilla la gerencia general del Banco de la República sería la culminación de una larga carrera en las posiciones de responsabilidad económica más importantes del país.



Sin embargo, fuentes consultadas consideran que el rechazo de algunos sectores a que Carrasquilla sea el gerente general del Emisor no es porque haya sido ministro del gobierno de Uribe, sino a que lo es del actual Gobierno de Iván Duque, al que aún le faltan más de 20 meses.



(Además: Los trabajadores que más se necesitan en turismo, moda y farmacéutica).



Y en ese sentido, explican, que aunque Carrasquilla tiene una brillante hoja de vida, su paso de la cartera de Hacienda, desde donde tiene asiento en la junta directiva del Emisor y podría votar por él mismo para el cargo de gerente general, rompería la tradición de independencia que ha caracterizado a la entidad que se consagró en la Constitución.



Ana Fernanda Maiguashca, codirectora del Emisor desde 2013 también tiene una brillante hoja de vida con posiciones entre las que figuran el de viceministra técnica de Hacienda entre 2012 y 2013, Directora de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda entre 2010 y 2011 y Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado de la Superintendencia Financiera entre 2007 y 2010.



Por su parte, Natalia Salazar también fue viceministra de Hacienda, jefe de la Subdirección de Estudios Sectoriales y de Regulación, lo mismo que jefe de la División Monetaria y del Sector Financiero del Departamento Nacional de Planeación, subdirectora de Fedesarrollo y vicepresidenta de Anif, entre otros.



(Le puede interesar: Reforma tributaria se presentará en el primer trimestre de 2021).



Las fuentes consultadas también consideraron que Hernando Vargas, gerente técnico del Banco de la República, también podría ser una excelente opción por su perfil y conocimiento del funcionamiento de la entidad. De hecho, su cargo también lo consagra como secretario de la junta directiva.



Hay que recordar que el ex gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, era el gerente técnico de la entidad cuando fue nombrado como gerente general y ocupó el cargo desde enero del 2005 hasta enero de 2017.



Además del nombramiento del gerente general previsto para hoy, el presidente Iván Duque deberá elegir a dos nuevos miembros de la junta del Emisor durante el 2021.



E incluso, como lo dicen las fuentes, también debería buscar el reemplazo del codirector Arturo Galindo, quien renunciaría a finales de este mes, pues volvería a Washington, donde vive desde hace más de 10 años.



(Siga leyendo: Apoyo para deudores podría extenderse en 2021 si la situación lo exige).



En caso de que Carrasquilla sea elegido gerente general del Banco de la República, se generarían otros movimientos para reemplazarlo en la cartera de Hacienda y se habla de que podrían estar entre el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, a quien Carrasquilla llevó desde la junta del Emisor, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda e incluso Luis Alberto Rodríguez, director del departamento Nacional de Planeación.



PORTAFOLIO