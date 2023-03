Una investigación realizada por Gloria Vélez Montes, máster de la Universidad Nacional, detalló la efectividad del Mecanismo de Protección al Cesante en el país.



El Mecanismo de Protección al Cesante (MCS) fue creado para garantizar la protección social de los trabajadores en caso de quedar desempleados, manteniendo el acceso a la salud, el ahorro a pensiones, su subsidio familiar y el acceso a servicios de intermediación y capacitación laboral, según afirma el Ministerio de Trabajo.



Este año el mecanismo completa 10 años desde su creación, el cual surgió luego de una recomendación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para proteger a los ciudadanos desempleados.

Para acceder al MCS los trabajadores, ya sean del sector público y privado, deben realizar aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante al menos un año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos tres años. Así mismo, pueden beneficiarse trabajadores independientes que hayan realizado aportes por lo menos dos años, continuos o discontinuos, en el transcurso de los últimos tres años, dice el Ministerio de Trabajo.



Sin embargo, Vélez encontró en la investigación que este seguro no es efectivo, ya que la informalidad laboral en Colombia alcanza el 50 % de la población, es decir, estos trabajadores no reciben los beneficios que implican prestaciones laborales como, por ejemplo, la afiliación a una caja de compensación.



Adicionalmente, solo pueden recibirlo trabajadores dependientes que tienen ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. En otras palabras, este beneficio, excluye a los trabajadores colombianos informales y también, a los que ganan más de 4 salarios, asegura la investigadora.

​

Hay que tener en cuenta que, los aportes de los empleadores, que son los que ponen un 4 % del ingreso del empleado y que fondean las cajas de compensación, se registró por 9.628.255 de trabajadores en el 2021 (año en el que se dio el coletazo de la pandemia), con población total ocupada de 21 millones.

Existe una sobrevaloración de subsidios en Colombia.

En el 2020, las Cajas de Compensación afirmaron que dieron $700.000 millones en subsidios por desempleo a los afiliados.



No obstante, la investigación de Gloria Vélez asegura que hay una economía subterránea que está subregistrada y son pocos los empleos que cuentan con remuneraciones y prestaciones dignas.



“Hay una baja cobertura del Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) para los trabajadores del sector informal, debido al vínculo del beneficio con las prestaciones laborales de las que carecen y a la incapacidad de respuesta del largo plazo. De hecho, de 18.628 desempleados cesantes registrados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Dane) en ese año (2018), apenas 152 recibieron el beneficio”.



La investigadora también enfatiza en que el MCS “es débil por varios motivos: primero, no asegura la provisión de un ingreso durante el periodo de cesantía que permita suavizar el consumo, debido a que no existe garantía de recursos suficientes para su financiamiento sino que depende de la disponibilidad de presupuesto. Segundo, los trabajadores pueden disponer de las cesantías para otros fines, con lo que se reduce el propósito inicial de esta previsión, tercero, hay sobrevaloración de los beneficios potenciales de la afiliación a la seguridad social —muchos ya asegurados con el sistema Subsidiado—“, dice en la publicación.



En conclusión, Gloria Vélez afirma que estas razones están directamente relacionadas al mercado laboral formal, pues el MPC no logra incentivar la formalización de los individuos por el costo de oportunidad que le genera recibir sus beneficios. Esto también, respecto a la duración del desempleo, ya que los trabajadores formales que reciben el MPC encuentran empleo media semana más rápido que los que no lo reciben.



Por lo tanto, la composición del mercado laboral no cambia ante la aplicación del MPC, pues la cantidad de trabajadores formales y los aportantes al sistema de pensión no aumentaron, ya que antes y después las cotizaciones al sistema pensional permanecieron igual, según la investigación.

El reto de la reforma laboral

Se conoció en el borrador de reforma laboral que el país recientemente no plantea completamente el Mecanismo de Protección al Cesante, por lo que, hasta el momento, no presenta algún tipo de corrección.



En las páginas del borrador de propuesta legislativa se encontró un requisito de ampliación del seguro, en caso de que el empleado sea reemplazado por un robot (la automatización de procesos).



“El Gobierno nacional reglamentará la creación y requisitos de aplicación de un seguro de desempleo por automatización o modernización y una forma de continuidad en la cotización de la seguridad social de la persona trabajadora afectada por este proceso”, dice el borrador.



Esto quiere decir que, será necesario abordar este mecanismo en los debates previos a la aprobación de la reforma laboral propuesta.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS