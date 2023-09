dale!, billetera digital del Grupo Aval, acaba de dar un paso significativo que le permitirá competir más de frente con aplicaciones similares que hay en el mercado colombiano.



Sus directivas explicaron los cambios que incorpora esta nueva versión de la billetera y anticiparon otros que se sumarán en lo que resta del año. José Manuel Ayerbe, su presidente, mencionó, por ejemplo, la apuesta que están haciendo para el manejo de nóminas, dispersión de subsidios y las tarjetas débito de marca compartida que emitirán con algunos equipos de fútbol.

José Manuel Ayerbe, el CEO de dale! Foto: dale!

¿Qué novedades incorpora la actualización de dale!?



Primero, decir que este es un proceso que no termina con lo que anunciamos, sino que para el resto del año tendremos varias actualizaciones, que hacen parte del proceso evolutivo de una aplicación como esta, buscando proporcionar a los usuarios nuevas funcionalidades. En este momento lo que hicimos fue atender las solicitudes de mejoras que demandaban las personas. Nosotros no teníamos una aplicación, sino una solución web responsive, con lo que, además, mejoramos la experiencia de registro de las personas, que pronto complementaremos con el tema de biometría, es decir, el reconocimiento facial. También facilitamos todo el tema de navegación.

¿Qué diferencias hay con lo que se tenía?



Una de las más importantes es la facilidad de registro. Antes, para ingresar a la aplicación, se debía registrar un correo electrónico y una contraseña que tocaba digitar cada vez que la persona ingresaba a la billetera, lo cual era muy engorroso, hoy solo se requiere una clave de cuatro números.

¿Qué viene ahora?



Un tema importante es permitir el acceso a la aplicación de menores de edad. También viene una integración de dale! al plan de fidelidad de Grupo Aval (Tuplús), y hemos establecido alianzas con algunos equipos de fútbol, que emitirán tarjetas débito con su imagen, pero soportada por dale! (cobranding), para ofrecerles beneficios especiales a sus seguidores. Tendremos, además, la tarjeta débito virtual de la billetera con pagos sin contacto (NFC), la cual estará lista antes de finalizar el 2023.

Trabajan en un tema de nóminas, ¿de qué se trata?



Esa es otra apuesta que tenemos, dispersar nóminas a través de nuestra billetera, así como los beneficios que otorgan el Gobierno y las alcaldías a algunas personas. En lo primero lo que hacemos es vincular las nóminas de algunas empresas a la billetera, de hecho, hoy los bancos Aval ya lo hacen, aún somos muy pequeños, pero ese será nuestro énfasis en 2024, lo que nos permitirá crecer bastante en usuarios.

¿Qué tanto han avanzado en el mercado de las billeteras?



Uno de nuestros propósitos es que nuestra billetera sea para todos los colombianos, no solo para los clientes de las entidades del Grupo, aunque claramente queremos que esos clientes que hoy usan otras prefieran a dale! Creo que nos tenemos que acostumbrar a convivir con el hecho de que una persona utilizará más de una billetera digital, igual a lo que vemos con las tarjetas de crédito o débito expedidas por diferentes bancos. Pero a lo que sí apuntamos es a que los clientes de nuestros bancos (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) tengan a dale! como su primera alternativa al realizar sus transacciones financieras.

Alianza de Microcrédito Aval con plataforma dale! permitirá que más de 4.000 emprendedores microempresarios reciban los desembolsos de sus créditos. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Cómo lograr esto?



Estamos incentivando el uso de nuestra billetera a través de una solución que permite trasladar dinero de las cuentas de los bancos Aval a dale! de inmediato, buscamos fortalecer ese ecosistema entre los bancos y la billetera y esa funcionalidad sin duda hará que prime nuestra aplicación sobre las otras del mercado para los clientes de esos bancos. Otro de los incentivos viene por el lado de los beneficios Tuplús y que en el futuro las personas puedan convertir sus puntos obtenidos en dinero efectivo.

Los usuarios de dale! también pueden adquirir boletas en preventa...



Sí, para las personas que no quieran una tarjeta de crédito expedida por nuestros bancos, la opción es dale! Como se sabe, las preventas están limitadas para las tarjetas de crédito de los bancos Aval, pero con la billetera también se tiene ese beneficio y ese es un elemento diferencial del mercado. Cada vez que hay una preventa de boletas para distintos espectáculos se incrementa el número de personas que bajan nuestra billetera.

¿Cuántos usuarios tiene hoy la billetera?



Cerca de 1,6 millones, y esperamos en un mediano plazo alcanzar los 4 millones. El objetivo es seguir con el crecimiento exponencial que traemos para igualar a nuestros competidores. Con los desarrollos que hemos hecho estamos listos para competir fuerte y crecer, porque se requiere de unas plataformas robustas y un core para garantizar la estabilidad de estas billeteras dado el volumen de transacciones que manejan en el día a día.

Y la seguridad...



Es muy importante todo el tema de ciberseguridad. Nosotros no hemos tenido complicaciones, pero todas las entidades del sector financiero tenemos que protegernos frente a la capacidad de los delincuentes, que cada vez son más sofisticados en su accionar.

¿Cómo ve el 2024?



Seguirá el fortalecimiento de las billeteras, cada vez habrá mayor adopción de estas por parte de quienes están o no bancarizados; los comercios formales e informales las están adoptando como otra alternativa de pago. Nosotros estamos trabajando muy duro porque apuntamos a llegar a un millón de estos y que dale! sea su billetera principal, lo cual no significa que un comercio que no tenga nuestra billetera no pueda recibir un pago de dale! porque esta permite pagar en cualquiera.

¿Qué tanto de las inversiones anunciadas se ha ejecutado?



A comienzos de año anunciamos una inversión de 30 millones de dólares en un plazo de un año larguito, de los cuales ya hemos ejecutado un 80 por ciento.



