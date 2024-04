El dólar cae, pero hay fuerzas que pueden llevarlo otra vez a los $ 4.000

Apenas habían transcurrido 25 minutos de la última jornada cambiaria de la semana (viernes) y el dólar ya había perdido cerca de 30 pesos, lo que llevó su precio en ese momento a los 3.745,7 pesos, no solo el valor más bajo de esa sesión, sino también de los últimos dos años. Tras ese descenso inicial, la divisa estadounidense recortó su pérdida, pero su impulso no fue suficiente para remontar las sucesivas caídas observadas en las últimas semanas, que tienen hoy a la tasa de cambio oficial (TRM) sobre los 3.764,23 pesos, nivel no visto desde marzo del 2022.

Varios factores, tanto externos como internos, han propiciado esta coyuntura caracterizada por una divisa en niveles relativamente bajos, que para el consenso del mercado no será permanente ni de muy largo aliento, toda vez que hacía la mitad del año las propias fuerzas del mercado y de la economía generarán nuevos cambios que llevarán esa tasa de cambio a gravitar sobre los 4.000 pesos, según estiman.

Varios factores, tanto externos como internos, han propiciado esta coyuntura caracterizada por una divisa en niveles relativamente bajos. Foto:EFE/Archivo EL TIEMPO

Lo que se está percibiendo hoy no es nada distinto que una elevada oferta de las divisas, que ha abaratado su precio, no hay que olvidar que el mercado cambiario opera como cualquier otro, donde la fuerza de la oferta y la demanda es la que determina su valor.

Lo que sí es importante conocer son las razones que generan esa mayor oferta de divisas en Colombia y según los analistas esas fuentes son de diversa naturaleza.

Alejandro Guerrero, asociado sénior de Divisas en Credicorp Capital, sostiene que una de esas fuentes son las altas tasas de interés que mantiene Colombia frente a sus pares de la región (Chile, Brasil, Perú), lo cual está atrayendo inversionistas en busca de buenos rendimientos.

Al país también están llegando dólares de grandes contribuyentes que se alistan a realizar el pago del impuesto de renta, así como para la opa de Nutresa que cerró esta semana. Una razón más estructural, comenta el experto, tiene que ver con cierre de la balanza comercial, pues muchos importadores han dejado de demandar divisas en la medida en que han restringido sus compras de materias primas, insumos y bienes de consumo en el exterior, como consecuencia de la desaceleración de la economía.

Las importaciones llegaron a caer en medio de esta coyuntura alrededor del 20 por ciento anual. En enero ese descenso se moderó y solo alcanzó el 10 por ciento, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Las importaciones llegaron a caer en medio de esta coyuntura alrededor del 20 por ciento anual. Foto:Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Por el lado externo, el alza en los precios de materias primas como el oro y el petróleo hacen que los flujos de divisas hacia el país también aumenten producto de las exportaciones de estos. El viernes el precio del barril de petróleo Brent cerró en el mercado de futuros de Londres con un alza del 0,57 por ciento, hasta los 91,17 dólares, la cifra más alta desde octubre pasado, impulsado por la situación geopolítica mundial, por la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.

Otra fuerza externa que está presionando el dólar a la baja tiene que ver con posibilidad de que el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), comience pronto a normalizar su política monetaria, dado el aterrizaje suave que podría tener esa economía y la cada vez menor incertidumbre de que pueda presentarse una recesión técnica allí.

Primeras alertas

Los niveles alcanzados por la divisa estadounidense en los últimos días ya comienza a encender las alarmas, sobre todo entre los exportadores del país, pues con una tasa de cambio 823 pesos más barata que la de un año atrás es claro que sus ingresos se verán disminuidos de manera notable.

Esta situación también afectará a los millones de colombianos que reciben remesas del exterior, pues esos recursos mensuales que les llegan del exterior cada vez les alcanzarán para comprar menos si el precio de la divisa continúa a la baja.

Y no es para menos, con un precio de 3.764,23 pesos en solo dos meses la divisa estadounidense ha perdido más de 211 pesos si se tiene en cuenta, el máximo de 3.975,74 pesos alcanzado el 6 de febrero del presente año y cerca de 823 pesos si se tiene en cuenta precio del 5 de abril del 2023.

Como se recuerda, el año pasado al país ingresaron unos 10.000 millones de dólares una cifra récord, que les representaron a los receptores de las mismas en el país alrededor de 43 billones de pesos dado el nivel de la tasa de cambio promedio de ese año.

Sin embargo, hay otros sectores que se benefician de esta situación. Se trata de los importadores de bienes de consumo, empresarios que adquieren materias primas en el exterior, los importadores de vehículos y quienes tienen deudas contraídas en dólares, entre estos el Gobierno, pues con una caída en el valor de la divisa el costo de sus obligaciones también se reduce.

Los importadores se pueden beneficiar de esta situación. Foto:FOTO: BLOOMBERG

¿Qué esperar?

Pero ¿qué tanto se puede mantener la actual tendencia que trae el dólar en medio de la coyuntura que vive el país? Lo que ven los analistas es que también son varias las fuerzas que harán que el rumbo actual de la divisa estadounidense cambiar más pronto que tarde, una de estas, el actual escenario de incertidumbre política y todo el ruido en torno a las reformas estructurales que puede ejercer alguna presión al alza más adelante, advierte Daniel Velandia, director de Investigaciones y economista jefe de Credicorp Capital.

Algo en lo que coinciden los economistas del Grupo Bancolombia, para quienes si bien el bajo nivel del déficit de cuenta corriente podría explicar que el dólar se mantenga fuerte, la incertidumbre local, las crecientes preocupaciones en materia fiscal, la baja inversión fija y el agotamiento de la entrada de capitales extranjeros llevarían a que la divisa cambie de rumbo de nuevo en la segunda mitad del 2024 y se ubique sobre los 4.100 pesos.

Pero hay más razones. Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda-Corredores, dice que no se puede perder de vista lo que pasa en la economía de Estados Unidos, donde aún no hay certeza de qué tan pronto se produzca el recorte de tasas esperado, pues muchos creen que ya no será en junio sino en septiembre

Un segundo factor son las importaciones colombianas, que en un escenario de leve recuperación de la economía haría que estas se recuperen, generando una nueva demanda de divisas y presionando su precio al alza.

Un tercer elemento tiene que ver, explica el economista, con la prima de riesgo país, que si bien aún es baja, se ha venido incrementando por causa de una mayor incertidumbre política, social y las recientes medidas adoptadas, algo que también genera presiones sobre la tasa de cambio.

Y si bien los precios del petróleo están favoreciendo el descenso del dólar en el país por las restricciones de la oferta, se estima que para finales del 2024 y el 2025 el costo del barril de crudo Brent descenderá a medida que la economía global se desacelere y se hacen más notorios los efectos de las altas tasas, lo que, según Cristancho, hará que la tasa de cambio tienda a repuntar, sobre todo en el segundo semestre acercándose a los 4.000 pesos.