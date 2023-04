El primer billete de $10.000 salió el 30 de noviembre de 1995, con el objetivo de rendir un homenaje a Policarpa Salavarrieta, dado que "la valentía y el martirio final de esta legendaria mujer, la convirtió en la heroína nacional por excelencia y en ejemplo de colaboración de la gesta emancipadora", según se lee en la página web del Banco de la República de Colombia.



La segunda generación del billete empezó a circular el 7 de diciembre de 2016, y en esta se puede apreciar a la antropóloga Virginia Gutiérrez, la flor de la Victoria regia y la rana arborícola, figuras que representan al país en todas sus versiones.

Después se tenía previsto seleccionar un diseño que pudiese conmemorar a Jorge Eliécer Gaitán, quien falleció el 9 de abril de 1948.



De acuerdo con el Banco, uno de los bocetos que más llamó la atención fue el del artista Óscar Muñoz, quien habría planteado que este tuviera una forma vertical y los colores de la bandera de Colombia.

Además, tendría una fotografía de Jorge Eliécer Gaitán, la cual fue tomada “en la terraza del Hotel Nutibara, en Medellín”, afirmó el Banco de la República por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el pasado 9 de abril de 2021.



Cabe aclarar que Gaitán era el personaje del antiguo billete de 1.000 pesos, el cual comenzó a circular en 2006; no obstante, este fue reemplazado por la distribución de la moneda.

"Su oratoria, vigorosa y seductora, y que se desplegó por igual en los tribunales y en el Congreso de la República, entusiasmó a los colombianos de los años treinta y cuarenta, y en particular a los miembros de los sectores populares de las grandes ciudades", recoge el Banco de la República en su página web al referirse a la edición conmemorativa de Gaitán en el billete de 1.000.



Hasta el momento no se conocen las razones por las cuales el diseño del billete no se eligió. Sin embargo, dicha entidad lo incluye en la colección de 'los que nunca fueron'.

Propuesta de diseño para el billete de $10.000 en homenaje a Jorge Eliécer Gaitán. En el diseño del billete se incluiría la imagen del personaje, basada en una fotografía tomada en la terraza del Hotel Nutibara, en Medellín.



