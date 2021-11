‘Vuelvo a mis raíces, a donde pertenezco, el campo’: Efraín Forero

La idea de retornar a sus raíces, el campo, le venía rondando en la cabeza desde hacia varios años a uno de los banqueros más curtidos del país, idea fue tomando fuerza en los últimos meses cuando se lo contó a su familia, su esposa y sus dos hijos, quienes inmediato decidieron apoyarlo en la toma de una decisión que no sería nada fácil, menos aún, después de permanecer 43 años vinculado a uno de los conglomerados financieros más importantes del país, el Grupo Bolívar, 31 de estos como presidente del banco Davivienda.



Para muchos dejar el agitado mundo de las finanzas, las juntas directivas, los balances cargados de números y las millonarias inversiones por las actividades propias del campo, la siembra, los abonos, las cosechas, el ganado, puede resultar algo extraño, pero no lo es para Efraín Forero Fonseca, quien acaba de anunciar que es lo que hará a partir del 1.° de enero del 2022, una vez haya entregado las llaves de la llamada ‘Casita Roja’ a su sucesor: Javier Suárez Esparragoza.



“Estoy volviendo a mis raíces, a donde pertenezco y estoy muy feliz porque me encanta el campo”, le dijo a EL TIEMPO este banquero que en sus más de cuatro décadas de travesía por el sector financiero colombiano tuvo que sortear muchos retos, hasta una de las mayores corridas de depósitos a finales de la década de los años 90, que puso a tambalear los cimientos del banco que hoy tiene una cuota de 16,5 por ciento del mercado, Davivienda.



Sorprendió el anuncio de su salida de la presidencia de Davivienda ¿qué lo llevó a tomar esa decisión?



Era algo que venía evaluando y considerando desde hace algún tiempo, después de 43 años vinculado al Grupo Bolívar, 31 de estos como presidente de Davivienda, para dedicarme a otras actividades un poco más de carácter personal y familiar que tengo pendientes, principalmente, algunos negocios relacionados con el campo y estudiar.



¿Qué tan difícil es tomar una decisión de esta naturaleza?



Salir de una organización tan especial y valiosa como el Grupo Bolívar y particularmente de un banco como Davivienda, donde todos los días tenemos temas muy valiosos y proyectos que emprender y que hacer es muy difícil, porque todo esto que tenemos y que hemos logrado como entidad ha sido posible porque siembre he estado rodeado de gente muy valiosa y apoyado por los accionistas, las juntas directivas, por eso es muy difícil.



Me siento joven aún y con fuerza para seguir haciendo muchas cosas, pero el tiempo me dice, ojo, tome esta decisión ahora para que pueda dedicarse también a esas distintas actividades como viajar, estudiar y cambiar un poco la actividad que he venido desarrollando y de lo que he estado muy agradecido con Dios, con Alejandro y Miguel Cortés y los cientos de colaboradores de la organización.



Y ¿cuál es, precisamente, ese siguiente paso en la vida de Efraín Forero?



Viene un tema de desarrollo personal, el deseo de estudiar algunas cosas que no serán de finanzas, viajar y dedicarme a la actividad del campo más a fondo. Me considero un agricultor de fin de semana porque siempre iba al campo los fines de semana. Sin embargo, desde muy pequeño he estado vinculado a este sector, haciendo algunos negocios de ganadería y agricultora; de hecho, tengo un par de fincas y pienso que allí hay una posibilidad de tener una buena rentabilidad y composición de los negocios que tenemos con la familia. Estoy volviendo a mis raíces, volviendo a donde pertenezco y estoy muy feliz porque me encantan el campo, los caballos, hablar con los campesinos y allí dedicaré con mucho gusto a tratar de hacer las cosas mejor.

¿De dónde le viene esa pasión por el campo?



Mis padres nos dieron educación y fortalecieron los lazos familiares que con mis hermanos aún conservamos, ellos ya no están cono nosotros, eran campesinos y sus padres también lo fueron, por eso siempre he estado muy ligado al campo y en esta oportunidad quiero iniciar algunas cosas relacionadas con el aguacate Hass y otros cultivos que tenemos en mente y en las que está involucrada toda la familia que ha sido un gran soporte, me ha acompañado y están feliz de verme feliz por todo lo que viene.



En un país con las desigualdades sociales que existen, ¿qué tan difícil es hacer banca?

Hacer banca es un asunto que está presente desde hace mucho tiempo en el mundo y creo que debemos seguir trabajando para tener mucha más capacidad de llegar con mayores y mejores servicios a la gente, sean clientes o no y en esa dirección destaco la vivienda de interés social, donde tenemos cerca de un 30 por ciento del portafolio en el país y nos da gusto decir que cerca del 46 por ciento son créditos entregados a mujeres cabeza de familia, lo cual nos satisface mucho.



Hemos trabajado mucho en inclusión financiera a través de Daviplata, plataforma que cuenta hoy con 13,5 millones de clientes porque fue concebida para que las personas pudieran tener acceso a esta sin papeles y desde cualquier municipio. Su eficacia ha sido tal, que resultó ser una herramienta muy valiosa para pagar los subsidios del Estado y el año pasado, en medio de la crisis por la pandemia, el Gobierno pagó más del 60 por ciento de esas ayudas, desde Familias en Acción como el Ingreso Solidario, la devolución del IVA y los subsidios a los jóvenes.



Estamos empeñados en que esta no sea una plataforma para ahorro o transferencias, también para entregar créditos, seguros y otro tipo de servicios como los de salud; que las personas puedan encontrar mejores ofertas para comprar sus mercados o tener servicios especiales de seguridad y diversión, asistir a conciertos, comprar juegos y boletas para asistir a partidos de sus equipos de fútbol, que puedan a través de esta contribuir una verdadera historia crediticia, entre otros.



La pandemia impulsó mucho el desarrollo tecnológico de la banca, ¿qué debe seguir ahora?



La pandemia llegó y muchas entidades del sector estábamos preparadas y avanzadas en el proceso de transformación digital, pero, sin duda, ayudó a acelerar el proceso. Tuvimos un crecimiento en el Daviplata de 6,5 millones de clientes a 13,5 millones, creo que esto cambió muchos estándares y rompió paradigmas de lo que pasaba porque muchos de nuestros clientes recibieron sus servicios sin salir de casa, pese a que las oficinas permanecieron abiertas.

Lo que veo venir es que el negocio cambió para bien de la comunidad, tendremos la posibilidad de prestar muchos y mejores servicios e incorporar más personas. Sin embargo, tendremos que ser muy creativos y aceptar el juego que puedan tener otros participantes y otras tecnologías, como el blockchain, el aprovechamiento de la nube y también la fortaleza que pueden tener estos grandes jugadores com o Google, Facebook y Amazon, que entrarán muy pronto a este negocio en todas las latitudes, incluido Colombia.



Tenemos casos claros, como está ocurriendo en China y otros países asiáticos, de cómo vienen las cosas y ellos también pueden, directamente con sus aliados, entrar muy pronto a nuestros países. Vemos lo que está haciendo Nubank y otros que quieren estar acá y creo que este año tendremos la presencia de algunos y en el 2022 de muchos más.



¿Está preparado el país desde lo normativo?



Quiero destacar el protagonismo y el liderazgo muy positivo del superintendente Financiero (Jorge Castaño Gutiérrez) en este proceso, pues ha liderado este tema desde la regulación de forma positiva, junto con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno. En Open Banking, por ejemplo, estamos probando las mejores prácticas del mundo para estar listos y tener esquemas regulatorios que permitan esa evolución. Además, ha liderado el tema de los Sandbox que estamos haciendo criptoactivos, de manera segura, pues es importante mantener la solidez de la banca. El gran desafío es que esas experiencias que se tengan con estas tecnologías cuenten con una banca transparente y sólida que es lo que fortalece la capacidad de crecimiento y consolidación de los países.

¿Qué les dice a los jóvenes que se vieron afectados con la pandemia?

Que hay que soñar y trabajar duro. Todas las organizaciones, incluido Bolívar y Davivivenda, estamos empeñados en contar con muchos jóvenes emprendedores talentosos para que colaboren porque hay que transformar todas estas empresa, creo que tenemos un futuro muy promisorio. Hay que seguir siendo optimistas y trabajar duro.



El falso rumor que casi quiebra a Davivienda

Si hay algún hecho que no quisiera recordar Efraín Forero, saliente presidente de Davivienda, es el de la corrida de depósitos que se originó por un falso rumor sobre una intervención del banco por la autoridad del mercado, en plena crisis económica y financiera de finales de la década de los años 90, que ya había dejado por fuera del negocio a entidades de la talla del Banco Cafetero, Granahorrar y Megabanco, entre muchas otras.



Sin embargo, el directivo señala que gracias a la solidez de la entidad, al respaldo del gobierno de entonces, del Banco de la República y de la autoridad del mercado, Davivienda se pudo sobreponer a ese falso rumor y los ahorradores regresaron al banco con sus recursos al día siguiente de haber sido desmentida esa noticia.

