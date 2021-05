Cómo el paro cercó el grado de inversión en Colombia

La pérdida del grado de inversión de Colombia con Standard & Poor’s (S&P) no fue sorpresa. Las calificadoras de riesgo ya alertaban sobre el deterioro de las condiciones fiscales desde hace años. A la preocupación de una deuda cada vez mayor y de un déficit fiscal más amplio se sumó la inesperada pandemia de covid-19.

En 2011, Colombia recuperó el grado de inversión perdido en la crisis financiera del 99. En ese momento, las calificadoras vieron con buenos ojos la adopción de una regla fiscal que buscaba reducir de manera progresiva la deuda del Gobierno, que sobrepasaba el 30 por ciento del PIB.



Pero la caída de los precios del petróleo de finales de 2014 desde niveles de 100 a 26 dólares redujo a mínimos las rentas petroleras y puso en jaque las finanzas, pues estos ingresos representaban alrededor de 20 por ciento de las arcas públicas. La relación deuda/PIB creció sobre 40 por ciento.



Para lograr más recursos hubo reformas tributarias en 2014, 2016 y 2018, y se intentó recortar un gasto que en Colombia es muy inflexible.



Tras varios años, la economía inició una senda de crecimiento que llegó a 3,3 por ciento en 2019. Pero el choque de la pandemia de covid-19 fue tan grande que el PIB se desplomó 6,8 por ciento. El desempleo llegó en mayo a 21,4 por ciento. La pobreza alcanzó a 21 millones de personas, y la deuda sobrepasó el 61 por ciento.



Para tapar el hueco, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla intentó una reforma tributaria por 23,4 billones de pesos. Pero el paro por el proyecto y la violencia, en palabras de S&P “obligaron” a su retiro, lo que hizo que esa agencia bajara la calificación.



“La decisión de S&P se debe a un deterioro escalonado de las condiciones fiscales del país. Todo ello combinado con la inhabilidad del Gobierno para dar un plan concreto en términos de consolidación”, expresó Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual.



Aunque la rebaja de la nota de S&P es una alerta, no se ha perdido en sentido estricto el grado de inversión, pues Fitch y Moody’s lo mantienen. Pero los ojos están puestos en la primera que es la que tiene BBB-, un escalón por encima. JP Morgan ya apuesta a que la calificadora podría rebajar la nota antes de que termine el año.



Analistas dicen que de consolidarse la pérdida del grado de inversión, no hay que alarmarse. Colombia siempre ha pagado la deuda, incluso, en la década perdida de América Latina de los 80. Además, en la región la mayoría de países tienen peores notas, como Paraguay, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Argentina o Venezuela.



Renzo Merino, vicepresidente y analista de Moody’s, alertó que “el retiro de la propuesta de reforma fiscal de las autoridades es negativo desde una perspectiva crediticia, ya que genera incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para conseguir la aprobación de medidas que apoyen el proceso de consolidación fiscal”.



Ahora los analistas esperan más volatilidad en los mercados. El dólar seguiría ganando terreno y los títulos de tesorería (TES) continuarían al alza.



Esto significa que al país le seguirán prestando, pero más caro. José Ignacio González, de Corficolombiana, prevé que las tasas de TES de largo plazo suban de 0,25 a 0,56 puntos.



Las empresas del país tendrían condiciones más duras para financiarse en el exterior, como se ha visto también con las rebajas de S&P a varias empresas. Y se podría reducir la inversión extranjera, sobre todo la de portafolio.

