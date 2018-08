Colombia no es tan vulnerable al ruido que llega desde Turquía

El salto de casi 150 pesos que pegó el dólar la semana pasada en cuestión de pocos días, y que el jueves anterior lo llevó a un máximo de 3.046 pesos en el año, fue apenas efecto del nerviosismo que genera la crisis que enfrenta Turquía entre los inversionistas, que de inmediato salieron a buscar refugio en el dólar presionando así su costo frente a las monedas de economías emergentes, incluido el peso colombiano.

Colombia no tiene una relación comercial intensa ni directa con Turquía que amenace o ponga en riesgo su recuperación, pero el hecho de pertenecer al grupo de países emergentes, junto con algunas naciones asiáticas, africanas, europeas y latinoamericanas, la ponen en el radar de los analistas e inversionistas internacionales, dicen los expertos.



“Colombia no es Turquía”, advierten, pero en una coyuntura como esta, ocurre algo similar a cuando una persona tiene una cesta de manzanas y justo una de esas está en mal estado y comienza a dañarse. Si no se actúa, primero contagia a las que están más cerca y con las que tiene contacto más directo, pero puede terminar afectando a toda la canasta con el tiempo.



El tema es que Colombia comparte la cesta de economías emergentes con Turquía, y si bien no tiene contacto o relación directa con el país euroasiático, el hecho de estar en ese mismo grupo hace que los inversionistas empiecen a evaluar cualquier riesgo de contagio y qué tan vulnerable puede ser al ruido que viene de dicho país.

“Los inversionistas miran la colección de indicadores, como deuda externa, déficit en cuenta corriente, estabilidad inflacionaria, entre otros, y dicen si Colombia es más o menos vulnerable. Dentro de América Latina no somos los más vulnerables a esa crisis, de hecho el banco de inversión Nomura nos pone por debajo de Chile y México”, explica Juan Camilo Rojas, gerente de Investigaciones e Inversiones de Credicorp Capital.



Por eso, agrega que si hubiera algún efecto de contagio porque la crisis en Turquía demora en solucionarse más de lo esperado, los de mayor riesgo en la región son Chile y México, luego vendría Colombia. “Si la crisis se extiende, y hay algún tema adicional, puede haber un efecto mayor para nosotros, pero no seremos los únicos, no es un hecho particular para el país, pero como pertenecemos a esa bolsa nos hace vulnerables en alguna medida”, dice.



Por ahora los ecos de la crisis turca han llegado a Colombia por vías indirectas y solo se han sentido en el tema cambiario, que en opinión de los analistas consultados, tenderá a estabilizarse en los próximos días, aunque se mantendrá la volatilidad de los últimos días.



En otras palabras, con Turquía no empieza ni termina nada, como no pasó con la crisis argentina, sostiene Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, quien agrega que “la devaluación colombiana es más en reacción al movimiento de dólar fuerte a nivel mundial, y lo de Turquía, sólo un recordatorio de lo que le pasa a países con desbalances en este entorno”.

Caída del petróleo

En efecto, el costo de la divisa estadounidense la semana anterior también estuvo presionado por un retroceso en la cotización del barril de petróleo, aunque al final logró recuperarse un poco, pero también por la expectativa de alzas en las tasas de interés en Estados Unidos en 2019, pues las dos que restan para este año ya las descontaron los mercados.



El petróleo referencial en Estados Unidos completó su séptima semana consecutiva de bajas, mientras que el Brent cayó por tercera semana sucesiva, esto pese a los repuntes del viernes.



El Brent cayó 1,4 por ciento la se mana anterior cerrando en 71,83 dólares el barril, mientras que el WTI retrocedió 2,6 por ciento y se situó en 65,91 dólares, niveles que se alejan de los máximos vistos por las preocupaciones de que los inventarios en Estados Unidos repunten.



Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, dice que sigue habiendo mucha dependencia de los emergentes a materias primas (entre estas el petróleo) y, en la medida que los precios de estas caen la situación de la mayor parte de esos países se complica.



“El tema de Turquía se da en un contexto en el que hay problemas con otros emergentes, en particular China, Rusia, Sudáfrica e Indonesia. Entonces, no es solo la tensión turca sino el efecto combinado de tantas noticias sobre emergentes y su interdependencia lo que produce efectos masivos”, advierte.



Y agrega que habían anticipado que este iba a ser un año complejo para algunos emergentes por el aumento de tasas de interés en Estados Unidos, pues en la época del crédito barato, muchos países recibieron capitales y engrosando sus déficits en cuenta corriente, pero ahora que algunos tienen déficits grandes encuentran más difícil financiarlos.

Escenario futuro

El salto del dólar de la semana pasada se dio justo en momentos en que el Dane revelaba el dato de crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre del año de 2,8 por ciento, que acentúa la expectativa por una recuperación del país y, como advierte Julián Cárdenas, analista de Portafolios Especiales la AFP Protección, trata de desmarcar a la economía local de la turbulencia de los mercados emergentes.

“En Colombia, la mejora de las cifras macroeconómicas y el casi inexistente contagio con Turquía debería jugar a favor de una corrección a la baja en la tasa de cambio”, comenta.



Pero advierte, no obstante, que esta semana los mercados estarán atentos a las minutas de la última reunión del banco central de Estados Unidos (Fed), y en especial, a los acercamientos con China y a las posibles medidas en contra de Rusia. También a las señales de la reunión anual de banqueros centrales de Estados Unidos, que podrían indicar cuantas veces elevarán su tasa en 2019.

Mientras, los analistas en Colombia esperan volatilidad cambiaria estos días con un dólar sobre los 3.000 pesos.



“Mientras dure un poco la crisis nos podemos mantener un poco sobre los 3.000 pesos. El viernes hubo alta volatilidad y ese tipo de movimientos se pueden hacer cada vez más normales si el ruido permanece. Después del cierre de los mercados en Colombia el dólar siguió bajando afuera, entonces, si esas condiciones se mantienen este martes podríamos abrir la jornada con una apreciación del peso que incluso nos lleve por debajo de los 3.000 pesos, pero la volatilidad seguirá hasta que no haya una solución definitiva”, puntualizó Juan Camilo Rojas, de Credicorp Capital.

Se le complica la situación al gobierno turco

Las autoridades económicas turcas anunciaron una serie de medidas para evitar que su economía entre en recesión: elevaron sus tasas de interés, intervinieron el mercado cambiario y relajaron algunas normas bancarias en materia crediticia, entre otras, lo que en opinión de los analistas en- vía señales negativas a los inversionistas y pueden acabar deteriorando más su situación.



Turquía debe evitar que los inversionistas extranjeros se marchen de allí. Qué dificulta esto, las tensiones con Estados Unidos a raíz de la detención del pastor Andrew Brunson, acusado de terrorismo, y que el Gobierno turco se niega a liberar. Ese fuerte roce político ya pasó al plano comercial con las sanciones económicas de Estados Unidos provocando la salida de dólares de Turquía debilitando más su economía.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66