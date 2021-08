‘No tiene mucho sentido que las pensiones no estén gravadas’: Eduardo Lora

Para algunos economistas como Eduardo Lora no existe mejor momento para hacer reformas que cuando hay crisis. Es cuando estas generan presión y avivan la solidaridad. Sin embargo, Colombia vivió el año pasado la peor crisis de su historia reciente y en ese lapso no se hizo ningún cambio fundamental.



Ahora, el investigador de la Universidad de Harvard y de Eafit asegura que el Gobierno hará una tributaria minimalista que logre pasar sin problemas en el Congreso. Con ello, se trataría de enmendar la “cadena de errores estratégicos” que se vivió con el proyecto del exministro Alberto Carrasquilla y que detonó la posterior ola de marchas y protestas.



Además, hace una dura crítica a los líderes políticos, quienes en su concepto pasaron de agache y fueron oportunistas. También habla de las otras reformas urgentes, como la pensional.



¿Qué le parece el nuevo proyecto de reforma tributaria?

Se trata de una propuesta minimalista para evitar resistencias y que el próximo gobierno haga una reforma más completa. No se tocaron muchas de las cosas con las que se podría haber hecho algo más ambicioso y redistributivo. No es que esté mal, sino que quedó muy recortada.



¿La nueva propuesta es menos ambiciosa en materia social?

Las dos reformas (la de Alberto Carrasquilla y la de José Manuel Restrepo) son progresivas en el sentido de que mejoran la redistribución del ingreso. Sin embargo, la anterior era mucho más ambiciosa porque les daba mayores ayudas a los más vulnerables.



El aumento del ingreso del decil más bajo, el de los más pobres, era del orden de 68 por ciento y ahora será del 27 por ciento. Además, en la primera había reducciones del ingreso real de algunos grupos a partir del decil 5, es decir, de la mitad más rica de la población.

¿Se podría decir que las protestas consiguieron el efecto contrario?

Claro. Aunque en el imaginario colectivo quedó la idea de que las protestas estaban justificadas por el hecho de que Carrasquilla había hecho una reforma regresiva, eso no es cierto. Obviamente, quien salió a protestar no había leído la propuesta, ni tenía por qué haberlo hecho, eso les tocaba a los políticos.



Todo ese episodio fue una sucesión de errores estratégicos graves. Primero, por supuesto, del mismo Carrasquilla y del Presidente, por no haberse tomado el trabajo inicial de concertar y convencer a la ciudadanía. Y luego, de los líderes de los partidos políticos, que se comportaron de una forma supremamente oportunista e irresponsable. Salieron a decir que la reforma era regresiva y que estaba mal diseñada, por no cargar con ningún costo político y tratar de pasar de agache.



¿Entonces hará falta una nueva tributaria para atender a los vulnerables que se quedaron por fuera?

Sí, lo triste es que no creo que el principal objetivo de la próxima tributaria sea redistributivo. Es muy posible que sencillamente se haga para mejorar las cuentas fiscales y hacerlas sostenibles.



No se aprovechó el impulso político y el sentido de crisis. Es lo mismo que ocurrió al inicio de la pandemia. Cuando uno se olvida del dolor de los demás, las muertes se vuelven algo normal. Yo creo que volvimos a caer en esa situación.



¿Está diciendo que se debieron hacer más reformas en este periodo de crisis?

Al inicio de la pandemia, el Presidente dijo que no podíamos pensar en impuestos. “Cuando esto pase todos los colombianos juntos decidiremos cómo resolverlo”, dijo. Eso es un error total porque el país no tiene los recursos y porque en un momento de crisis uno puede movilizar la solidaridad. Es obligación del sistema político enfrentar los problemas y se dejó pasar un año o más sin hacer absolutamente nada. Mientras tanto, el sufrimiento de millones de personas y problemas sin solución que ahora son más graves.



¿Debería ser permanente el Ingreso Solidario?

Muchas de esas políticas deben ser permanentes para evitar que las personas caigan en pobreza extrema. Sin embargo, eso solo puede hacerse con una situación fiscal más sólida. Tener un ingreso básico universal en estos momentos es totalmente inviable. No es que no sea deseable, es que es muy difícil pensar que un país con recursos limitados pueda ofrecer esa renta para todo el mundo, incluso para el grueso de los pobres. Con Fedesarrollo, lo que propusimos fue empezar al menos con los adultos mayores.



¿Y qué otros cambios debería haber en materia pensional?

Lo primero es ese ingreso básico universal para los adultos mayores de unos 412.000 pesos al mes. Colombia tiene una tasa de pobreza altísima para este grupo de la población. Es una vergüenza porque somos uno de los países de América Latina que más gasta en pensiones, pero para los más ricos.



Otro de los pilares es el del ahorro voluntario individual en el que cada uno puede ahorrar lo que quiera. Para ello, habría que desmontar Colpensiones, no la entidad, sino el régimen de prima media en sí.



¿Le parece bien que las pensiones altas paguen renta?

Sí, pero no solo las más altas. No tiene mucho sentido que las pensiones no estén gravadas, deben estar sometidas al mismo régimen. Además, están exentas a la entrada y a la salida. Pero hay que tener claro que las personas con una mesada de salario mínimo nunca van a pagar.



¿Y qué hace falta en materia laboral?

Se debe incentivar la creación de empleo formal reduciendo los sobrecostos a la nómina por las contribuciones a la seguridad social y las cajas de compensación. En vez de poner una tasa plana, como es en la actualidad, la propuesta es una progresiva y que quien gane hasta un salario mínimo no tenga que pagar nada. Ni su empresa ni él.



Otro problema es la escasez de trabajadores que requieren las empresas más sofisticadas. Los programas de capacitación no están adecuados y hay cierto prejuicio social. Es reconocido y respetable ir a la universidad y, entre comillas, ser doctor, y en cambio no lo son tanto los programas de formación técnica o tecnológica.



También está el problema de que mucha gente con capacidades no tiene empleos formales porque no puede acceder a ellos, como es el caso de las mujeres. Muchas no tienen con quién dejar a los niños o el transporte es malísimo. Entonces hay un gran desperdicio del capital humano femenino. Uno no puede pensar que se va a generar mayor empleo formal en el agregado formalizando solo a los vendedores ambulantes.



Pero siempre se habla de la urgencia de todas estas reformas y seguimos igual…

Sería más factible sentar a todo el mundo para hacer al mismo tiempo la tributaria, la laboral, la pensional y la de protección social. Esto, porque unas tienen costos y otras beneficios. Por ello, hay que cuadrar las cuentas fiscales para hacerlas a la vez. Algunos grupos perderán con unas pero ganarán con otras. Sin embargo, para ello se requiere un mayor liderazgo.



¿Y esto se vuelve aún más complicado un año antes de las elecciones?

Exacto. Ahora eso ya es impensable. Quizás el próximo gobierno. Pero esas ideas que le cuento quedaron ya perdidas. Este gobierno no hizo absolutamente nada en reformas fundamentales económicas.



Finalmente, no se propuso gravar a las personas que más tienen. ¿Deberían aportar?

Es un tema un poco complejo. En general, las empresas en Colombia tienen tasas de impuestos efectivas sobre las utilidades muy altas, pero, al mismo tiempo, algunos sectores las tienen muy bajas, entonces hay una gran inequidad horizontal. Y eso es un resultado de las negociaciones políticas que se hacen en el Congreso, en las cuales el Gobierno ha tenido que ceder para poder pasar parte de las reformas.



Lo segundo es el impuesto a los asalariados. El problema es que muy poca gente paga y los que lo hacen es a tasas bajas, excepto para los niveles muy altos de salarios. Una persona que gana 8 millones de pesos al mes paga típicamente una tasa de impuestos del 4 por ciento y pertenece a los más ricos. Claro que si uno le pregunta, creerá que está en las clases medias.



El régimen está así y eso tiene todo tipo de problemas, no solo porque el recaudo sea bajo, sino porque mucha gente está por fuera del sistema tributario y, por lo tanto, no se ve en la necesidad de influir en buenas políticas fiscales y controlar el manejo de los recursos fiscales.



Respecto a los ingresos de capital de las personas, la evasión es altísima porque todo lo que viene de propiedades de tierras o de inversiones financieras, entre otros, no son gravadas o se evaden. Hay que atacar este problema.



Como tercer punto, es deseable que quienes tienen patrimonios más altos paguen una tasa mayor, tiene que ser muy graduado y que vaya aumentando.



¿Debería ser permanente ese impuesto al patrimonio?

Yo creo que puede ser permanente si es a una tasa moderada o un impuesto a la renta presuntiva. Ello se estableció en Colombia en los años 70, es una idea muy innovadora que tuvo Guillermo Perry y que le quita el carácter antitécnico que tiene el impuesto al patrimonio.



¿Y qué le parece el apretón al gasto público que se pretende hacer?, ¿cree que es viable o se quedará solo en papel?

Yo estoy de acuerdo con eso, no tengo ninguna resistencia, los montos no son demasiado grandes y hay formas de reducir el gasto público. Lo paradójico es que simultáneamente el Congreso ha dictado leyes que crean burocracia. Entonces el Congreso sigue funcionando con una lógica clientelista, cuando, obviamente, eso no tiene mayor sentido.



¿La Dian sí tiene los dientes suficientes para avanzar en materia de evasión fiscal?

Creo que la Dian está haciendo un trabajo serio. Yo sí creo que tiene los medios para hacerlo, ahora, que lo consigamos o no, no lo sabemos. Entre otras cosas porque muchas veces se enfrenta a la resistencia política y a la corrupción que hay en algunos grupos que están infiltrados en la entidad. Es algo sobre lo que se requiere más apoyo del sistema político y mayor control público. Se necesita que la Fiscalía realmente desarrolle las funciones que tiene y que casi no ejecuta para perseguir a los evasores.



¿Usted es partidario de que más alimentos paguen una tarifa general del IVA del

19 por ciento?

Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Todo lo que es de mercado se debe gravar a una tasa plana y devolverles el impuesto a las familias más pobres. Si no se hace, el costo fiscal de bajar las tasas básicamente beneficia a los más ricos. Si uno no les impone impuesto a los productos agropecuarios, el grueso del gasto lo hacen los ricos. Entonces todo el descuento les favorece.



Es un tema difícil porque, desgraciadamente, las organizaciones gremiales que protegen los intereses de los agricultores y de las actividades pecuarias son muy poderosas con argumentos que son muy fáciles de vender: “no podemos gravar la canasta familiar, no vamos a encarecer la canasta de los colombianos”.



¿Le preocupa las consecuencias que podría tener a futuro haber perdido el grado de inversión?

Sí, claro que me preocupa. Obviamente, el Gobierno no hizo lo que tenía que haber hecho. Aunque no hayamos visto todavía costos muy altos por perder el grado de inversión, los podríamos ver en cualquier momento.



Actualmente, en el mundo hay una abundancia de liquidez enorme y una situación de bajísimas tasas de interés. No sabemos cuánto va a durar, pero en el momento en el que haya una situación de nerviosismo en los mercados financieros internacionales se verían afectados los países en posición fiscal débil como Colombia.



¿Piensa que Colombia debería tener un salario mínimo diferenciado por regiones?

A mí esa idea no me gusta porque yo no sé qué efectos podría tener, es decir, no creo que la generación de empleo formal dependa mucho del nivel de salario mínimo. Además, en muchas ciudades pequeñas, si se bajara el salario mínimo, no se sabe si disminuiría también la capacidad de compra local y destruiría otros empleos.



