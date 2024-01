Ecopetrol colocará y recomprará bonos en el mercado internacional 

Ecopetrol anuncio la colocación de bonos internacionales ante Comisión de Bolsa y Valores​​ de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) y como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, lanzó una oferta de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en enero de 2025 que fueron emitidos en 2014.

La empresa señaló que el monto nominal en circulación del citado bono es de 1.200 millones de dólares y cuenta con una tasa cupón de 4,125 por ciento.



Esa oferta se realizará conforme con las normas establecidas para tal efecto, iniciando el día de hoy y hasta el 16 de enero de 2024 a las 5:00 p.m, hora de Nueva York, a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol.

Así será la emisión de bonos

La oferta de recompra se realiza simultáneamente a una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra de los bonos emitidos en 2014 y para la financiación de gastos diferentes a inversión.



Allí se encuentra la refinanciación de otras obligaciones. Sin embargo, la empresa señaló que la recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de intercambio por los nuevos bonos a emitir.

Para esta operación Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta (Depositary and Information Agent), los coordinadores de oferta (Dealer Managers) que acompañan esta operación son BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc.

