Crecen bancarizados y las compras en línea, y baja el uso del efectivo

Un volumen más alto de colombianos haciendo compras en línea, pero también de bancarizados usando sus productos financieros, así como una mayor preferencia por los medios de pago electrónicos sobre el dinero en efectivo, son tan solo tres de los avances importantes que le dejará al país la actual pandemia de covid-19.

Cifras suministradas por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) indican que, bajo la actual coyuntura de confinamiento obligado, el número de órdenes de víveres en línea ha crecido 50 por ciento, mientras que las búsquedas en internet de mercados a domicilio se dispararon 257 por ciento. Esto sin contar con que hoy se ha duplicado el número de personas que pasaron de consultar a ejecutar compras virtuales en el país.



El encierro y la falta de ingresos también está obligando a miles de familias a abrir cuentas bancarias electrónicas para recibir las ayudas del Gobierno, lo que hará que lleguen a la banca dos millones de nuevos clientes solo en el primer semestre de 2020. Esto permitirá que la población bancarizada supere los 30 millones de habitantes, según el programa Banca de las Oportunidades.



“Acá hay mezcla de subsidios nacionales y locales, así como un amplio número de personas que fueron motivadas por la misma necesidad de transar digitalmente, como tenderos, empleados a los que les están transfiriendo pequeños montos”, dice Freddy Castro, director de dicho programa.



A esto se suma el hecho de que millones de colombianos se han volcado a realizar sus transacciones, giros y pagos de obligaciones (servicios públicos, telefonía celular, televisión por cable, pensiones de colegios y deudas financieras, entre otros) por canales virtuales, lo que ha elevado tanto el volumen de operaciones como los recursos movilizados por estos mecanismos.



En solo ocho días se realizaron más de 45,5 millones de operaciones financieras, a través de las cuales se movilizaron recursos por valor superior a los 105,4 billones de pesos, según la Superintendencia Financiera.



Esta entidad indica que canales como internet y banca móvil muestran crecimientos de 186 y 182 por ciento, respectivamente, con respecto a registros de un día normal.

Cambio de hábitos



Entre los expertos hay consenso en que uno de los aspectos positivos que deja esta pandemia es el cambio de hábitos de los consumidores al realizar sus compras y transacciones financieras, pero también en términos de cuidado de la salud, lo que está llevando dejar de lado el uso del efectivo.



Para María Fernanda Quiñones, presidenta de la CCCE, el comercio electrónico ha sido la tabla de salvación para millones de colombianos durante este confinamiento, pero su crecimiento debe mirarse por segmentos, pues mientras algunos gastos se han postergado, a otros se les ha dado prioridad.



Por ejemplo, las ventas del sector retail, incluidos supermercados, crecieron 52,9 por ciento; las de tecnología, 26,9 por ciento; las del segmento de deporte y gimnasios en casa, 85,6 por ciento y las de salud, 38,2 por ciento.



Andrés Robatel, gerente en Colombia de Linio, sostiene que más gente de la que entra está comprando en ese sitio, ya no solo quieren consultar o comparar precios.

“Estamos duplicando el tráfico del 2019 y, en términos de ventas, en las últimas semanas crecemos por encima del 300 por ciento, en categorías muy específicas como deportes hasta 500 por ciento anual”, comenta.



Considera que en países como los latinoamericanos hay mucha desconfianza por aplicaciones como esta, sobre todo en el tema de seguridad, pero esta crisis ha permitido demostrar que son una solución eficiente y segura para las personas en cualquier momento. “En un par de meses esas personas ya habrán adquirido ese hábito de compra en línea, ya no será solo una aventura en medio de esta emergencia”.



Un estudio de Mercado Libre indica, a su vez, que registró no solo un aumento de tráfico de 1,7 millones de usuarios nuevos, de los cuales el 56 por ciento realizaron al menos 1 o 2 compras, sino que, durante estas últimas cuatro semanas, los envíos de productos alcanzaron más de 1,1 millones de entregas diarias en Latinoamérica.



Solo en Colombia, 4 de 10 personas modificaron sus preferencias de consumo en línea con la pandemia y se observó un aumento en las ventas del 115 por ciento en productos de la categoría de salud y equipamiento médico.



A este mayor uso del comercio electrónico ha contribuido el boom de plataformas y aplicaciones que les permiten a los comercios, en todos los segmentos, acercarse más a sus clientes y usuarios, permitiéndoles no solo las compras en línea, sino ofrecerles el servicio de domicilios, incluso, sin costos adicionales.



“Con el tiempo, y una vez pase esta crisis sanitaria, los usuarios serán más propensos a comprar en línea, con lo cual es posible que el comercio electrónico y otras actividades de consumo crezcan”, dice Inma Rodríguez, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Manejo del efectivo

Al tiempo que los expertos ven un incremento en las compras en línea, también creen que el uso del efectivo tendrá una notable reducción toda vez que muchas personas, en medio de la pandemia, han creado el hábito de hacer transacciones financieras por canales electrónicos.



“Con seguridad, la gente verá mucho más valor al pagar de forma electrónica y no con efectivo”, señala Gustavo Leaño, presidente de Credibanco.



Sus argumentos apuntan a que la gente está percibiendo el dinero en efectivo como un transmisor de gérmenes y virus, en la medida que este pasa de mano en mano.

“Estamos viendo que las personas empiezan a entender que pueden comprar más en línea, y los mismos comercios están solicitando esquemas de ventas no presentes, para que de manera no presencial puedan hacer transacciones; crece la demanda de datáfonos para que sus clientes paguen con tarjetas, y eso es positivo”, dice.



Gustavo Vega, presidente de ACH, empresa que creó el botón de pagos PSE, dice: “Lo que hemos intentado por mucho tiempo se está dando a la fuerza”, al referirse a la lucha por reducir el uso del efectivo en la economía.



Sostiene que la gente tendrá que empezar a usar más los medios de pago electrónicos movidos por la pandemia.



“Las empresas están acostumbradas a los pagos electrónicos por temas de tiempo y de costos, pero no sabemos cuánto dure la pandemia, y si dura más de lo esperado, muchas personas tendrán que explorar mecanismos para manejar menos efectivo, que incluso está circulando menos porque las grandes cadenas y los bancos no tienen todas las sucursales abiertas, tampoco están los vendedores informales, no están ni los parqueaderos ni gasolineras”, dice.

‘App’ para comprar y transar en tiempo real

Tienda cerca



Esta aplicación fue diseñada por Bavaria. Conecta a los tenderos con la gente en sus casas a través de geolocalización. Muestra la dirección, el nombre de la tienda y teléfonos para solicitar domicilios.



Loro



Plataforma concebida como una red social para compras. Conecta a sus usuarios con centros comerciales, ofrece la posibilidad de reservar o comprar desde casa y recibir los productos en poco tiempo.



Puntored



Fintech nacional enfocada en el crecimiento de pequeños comercios al acercarlos a servicios financieros a través de aplicaciones. En 2019 procesó más de 200 millones de transacciones por $ 2,5 billones.



TiendaCercanaPostobon.com



Este portal web cuenta con un directorio de tiendas, supermercados y comercios de barrio que prestan servicios a domicilio. Tiene 4.000 comercios inscritos, ubicados en más de 115 municipios del país.



#YoMeQuedoEnMiNegocio



Aplicación desarrollada por Credibanco que cuenta con productos y herramientas habilitadoras de e-commerce y domicilios, que permite a los pequeños comercios reactivarse en medio del covid-19.



Bazzarbog



Plataforma de comercio electrónico de la CCB que impulsa la comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando la conexión entre empresarios y compradores vía internet.



Dale



Plataforma del Grupo Aval, con la que busca incentivar la bancarización y combatir el uso del efectivo. Los usuarios pueden recibir dinero y hacer depósitos, también pagos en los comercios con códigos QR.



Botón de pagos PSE



Servicio de ACH Colombia que permite a las empresas vender o recaudar a través de internet. Los usuarios autorizan, a través de la sucursal virtual de su banco, el débito de recursos con cargo a sus cuentas.



Wompi



Pasarela de pagos de Bancolombia para comercios y personas. Recibe pagos con tarjetas débito y crédito y transferencias a través del Botón Bancolombia, Nequi y PSE. Busca incentivar uso de canales digitales.



Sedpes



Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos cuyo objetivo es brindar productos y servicios bancarios digitales. Cinco están autorizadas para operar: Dale, Movii, Coink, Ding y Pawwi.



Daviplata



Aplicación de Davivienda que permite manejar el dinero desde el celular de forma fácil, rápida y segura. La persona puede transferir dinero, hacer recargas y pagar servicios públicos sin costo alguno.





CARLOS ARTURO GARCÍA M.

