Dudas sobre acuerdo comercial entre EE. UU. y China nublan Wall Street

Wall Street cerró este lunes con leves pérdidas debido a las dudas que han surgido sobre el acuerdo comercial parcial con China anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que favoreció que el parqué cerrara la semana en verde.



Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales se deslizó un 0,11 % o 29,23 puntos, hasta los 26.787,36, mientras que el selectivo S&P 500 se dejó un 0,14 % o 4,12 enteros, hasta los 2.966,15.



El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, fue el que menos perdió, un 0,10 % o 8,39 unidades y acabó en 8.048,65.



Tras haber encadenado la semana pasada tres jornadas en positivo, con un final feliz por el optimismo respecto a una posible tregua que se materializó media hora antes del toque de la campana, la semana no ha empezado con buen pie después de que se haya conocido que China ha pedido más encuentros antes de formalizar el acuerdo.



Trump anunció un "acuerdo significativo de primera fase" durante una reunión en el Despacho Oval con el viceprimer ministro chino, Liu He, tras lo que su Gobierno suspendió el plan de subir el próximo martes del 25 al 30 % los aranceles a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares.



Esta primera fase incluye la compra por parte de China de productos agrícolas por un valor de entre 40 y 50 mil millones de dólares.



Además, China se compromete a abordar las preocupaciones mostradas por Estados Unidos sobre la propiedad intelectual estadounidense en ese país.



El presidente adelantó que la segunda fase del acuerdo empezaría después de que se firmara la primera, posiblemente durante la cumbre de la Apec, programada para noviembre en Chile.



La mayoría de sectores terminaron la jornada en rojo, con el de materiales básicos (- 0,74 %) como farolillo rojo por detrás del de servicios públicos (-0,67 %). Solo los sectores inmobiliario (0,13 %) y el financiero (0,12 %) lograron mantenerse en positivo al tañido de la campana.



Entre las 30 cotizadas del Dow Jones de Industriales, un tercio concluyó en ganancias, destacando 3M (1,52 %), Nike (1,07 %), Goldman Sachs (0,56 %), Pfizer (0, 53 %) y Merck & Co (0,41 %).



Las pérdidas estuvieron encabezadas por Cisco (-1,10 %), Walmart (-0,89 %), Intel y Procter & Gamble (-0,86 %) y UnitedHealth (-0,67 %).



En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas cayó 2 % hasta 53,59 dólares el barril; y al cierre de Wall Street, el oro aumentaba a 1.496,30 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía al 1,734 % y el dólar ganaba valor frente al euro, con un cambio de 1,1023.



