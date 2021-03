Grupo Aval recibió dos nuevos premios

El Grupo Aval logró dos nuevos reconocimientos por parte de la publicación británica Global Banking & Finance Review en sus premios Global Banking & Finance Awards®.



Los galardones obtenidos fueron como mejor entidad en relación con los inversionistas Latam 2021 y mejor equipo directivo Latam 2021.



Estos premios se crearon para reconocer a empresas de todos los tamaños que se destacan dentro de la comunidad financiera global y que reflejan la innovación, los logros, la estrategia y los cambios progresivos dentro del sector financiero.

“Los diferentes galardones que hemos recibido en el último año reflejan la confianza que el mercado tiene en Grupo Aval y el compromiso constante con nuestros colaboradores e inversionistas”, indicó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente Ejecutivo de Grupo Aval.



Durante el último año Grupo Aval ha recibido diferentes reconocimientos que resaltan los resultados exitosos de la operación en Centroamérica y que reflejan el trabajo realizado desde diferentes frentes como innovación, eficiencia, gestión de riesgos, talento y sostenibilidad, lo que ha permitido llevar a cabo cambios progresivos e inspiradores dentro del ecosistema financiero a nivel global, que sitúan a Grupo Aval como un símbolo de excelencia.



En el 2020 el conglomerado recibió los reconocimientos Global Banking & Finance Awards® en siguientes categorías de Decade of Excellence Banking CEO Latin America 2020 (Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez), Decade of Excellence Banking Group Latin America 2020 (Grupo Aval S.A.), Banking CFO of the Year Latin America 2020 CFO (Diego Solano Saravia), Best CSR Company Colombia 2020 (Grupo Aval S.A.) and Best Investor Relations Company Latin America 2020 (Grupo Aval S.A.) y el reconocimiento IR de la Bolsa de Valores de Colombia.

