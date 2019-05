Donald Trump, ‘feliz’ de mantener aranceles a los productos chinos

Mientras en Washington se preparan para continuar las negociaciones que le pongan fin a la guerra comercial ente Estados Unidos y China, los mercados mantienen una tensa calma. La Bolsa de Colombia (BVC) cerró este miércoles con avance de 0,26 por ciento, mientras el dólar se mantuvo casi estable, en medio de una jornada de altibajos que lo llevó a cotizarse a 3.310,8 pesos, aunque la tasa oficial de este jueves es de 3.290,12.

En Wall Street se moderaron las pérdidas y los principales mercados de Latinoamérica tuvieron un cierre mixto durante la jornada. El crudo Brent, a su vez, ganó 0,70 por ciento, a 70,37 dólares y el WTI subió a 62,12.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que estaría feliz de mantener aranceles a los productos chinos, lo que generó una amenaza de represalias de Pekín, cuando las dos mayores economías del mundo se preparan para retomar las negociaciones para terminar con una guerra comercial que ha afectado las cadenas de suministro y los mercados financieros.



Estados Unidos y China han chocado sobre comercio desde el año pasado, cuando el gobierno de Trump impuso aranceles sobre bienes chinos valorados en miles de millones de dólares y exigió que el gigante asiático adopte cambios de políticas que, entre otras cosas, haga más accesible su mercado para las compañías estadounidenses.



Pekín ha respondido con sus propios gravámenes sobre una serie de productos estadounidenses, incluyendo la soya. Si bien las expectativas habían aumentado en torno a que ambas partes estaban cerca de un acuerdo, las relaciones se han complicado en los últimos días.



El miércoles de la semana pasada, China se retractó de casi todos los aspectos de un borrador de acuerdo, amenazando con colapsar las negociaciones.



Trump, que ha adoptado políticas proteccionistas como parte de su agenda ‘Estados Unidos Primero’, advirtió a China el miércoles que cometía un error si espera retrasar un pacto comercial hasta que los demócratas lleguen a la Casa Blanca.



“La razón de la retractación de China y su intento por renegociar el acuerdo comercial es que tiene una sincera esperanza en que podrá ‘negociar’ con Joe Biden o con alguno de esos débiles demócratas”, dijo Trump en Twitter. “Adivinen qué, ¡eso no va a pasar! China nos acaba de informar que ellos (el viceprimer ministro) vienen a Estados Unidos a buscar un acuerdo. Ya veremos, pero estoy muy contento con la idea de más de 100.000 millones de dólares al año en aranceles llenando las arcas estadounidenses”, dijo.



El gigante asiático anunció que envía a Washington al viceprimer ministro, Liu He, su principal negociador en la disputa comercial, para sostener conversaciones este jueves y viernes, lo que algunos observadores han visto como señal de que Pekín desea alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense dijo en el diario oficial que elevará los aranceles a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares desde un 10 a un 25 por ciento, medida que entrará en vigencia el viernes.



De forma separada, el Ministerio de Comercio de China afirmó que respondería de igual manera, agregando que escalar las fricciones comerciales no estaba en el interés de ninguno de los países o del mundo.



Mientras, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo a periodistas que Washington recibió una ‘indicación’ de que China quiere alcanzar un acuerdo.

Mercados: mantienen la calma

Mientras en Washington se preparan para continuar las negociaciones que le pongan fin a la guerra comercial ente Estados Unidos y China, los mercados mantienen una tensa calma. La Bolsa de Colombia (BVC) cerró este miércoles con avance de 0,26 por ciento, mientras el dólar se mantuvo casi estable, en medio de una jornada de altibajos que lo llevó a cotizarse a 3.310,8 pesos, aunque la tasa oficial de este jueves es de 3.290,12.



En Wall Street se moderaron las pérdidas y los principales mercados de Latinoamérica tuvieron un cierre mixto durante la jornada. El crudo Brent, a su vez, ganó 0,70 por ciento, a 70,37 dólares y el WTI subió a 62,12.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

*Con información de agencias