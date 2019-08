Trump y Fed disparan el dólar y hacen bajar el precio del crudo

La baja en la tasa de interés del banco central de Estados Unidos (Fed) el miércoles, y la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a la importación de productos chinos, este jueves, hicieron que el dólar se disparara en el mundo, mientras que los precios del petróleo se desplomaron a mínimos de hace cuatro años.

Este jueves, el presidente Trump volvió a agitar la guerra comercial con China con la imposición de nuevos aranceles del 10 por ciento sobre las importaciones del gigante asiático valorados en 300.000 millones de dólares desde el 1.° de septiembre.



De inmediato la noticia causó una fuerte reacción en el mercado internacional del crudo, cuyos precios se desplomaron. El Brent se hundió 4,55 dólares (6,99 por ciento) para cerrar en 60,50 dólares barril. La baja porcentual fue la más pronunciada desde febrero de 2016.



En tanto, el WTI bajó 4,63 dólares ( 7,9 por ciento) a 53,95 dólares por barril, la mayor caída porcentual vista desde febrero de 2015.



Los precios ya caían antes de los comentarios de Trump como reacción a la decisión de la Fed de bajar los costos del crédito el miércoles. Pese al recorte, el jefe del banco central dijo que la medida podría no ser el comienzo de una larga serie de reducciones para apuntalar la economía contra la debilidad mundial.



El mensaje de la Fed, por ejemplo, hizo rebotar la divisa estadounidense, y el índice dólar tocó un pico de 26 meses de 98,93 el jueves. Pero tras los comentarios de Trump, cambió de tendencia y caía. Un dólar fuerte encarece las materias primas para los tenedores de otras monedas.



El mercado cambiario colombiano no fue ajeno a ese impacto. Desde el miércoles anterior, cuando la Fed anunció el recorte de su tasa, la divisa estadounidense ha subido, siendo la mayor escalada la de este jueves, que, en las primeras horas de la sesión, alcanzó a superar cerca de 51 pesos hasta los 3.342,7 pesos, uno de los registros más altos.



No obstante, a medida que evolucionó la jornada, el precio del dólar en este mercado corrigió hasta los 3.329,33 pesos, que es la tasa oficial de este viernes, con lo que la diferencia se acortó a 37,5 pesos al final.



Juan David Ballén, director de Estrategia de Casa de Bolsa, dijo, en su cuenta de Twitter: “Independiente de la decisión que tome la Fed, el dólar se fortalecerá. El mensaje del mercado es refugio ante la desaceleración económica, un recorte de 50 pbs (puntos básicos) hubiera sugerido que algo grave pasa, una senda conservadora de recortes que no es suficiente para lo grave que pasa”.



El peso no fue la única moneda que perdió terreno frente al dólar. El real brasileño cayó 0,79 por ciento; el peso mexicano se depreció 0,69 por ciento; En Argentina, su moneda retrocedió 1,13 por ciento, mientras en Chile, el peso cerró en su peor nivel en dos meses con caída de 1,16 por ciento.



Wall Street también terminó golpeada por la decisión del mandatario. El Dow Jones de Industriales bajó 1,05 por ciento; el S&P 500 descendió 0,90 por ciento y el Nasdaq perdió 0,79 por ciento.



Con la decisión de Trump quedarían gravadas, a partir de septiembre, la totalidad de las exportaciones chinas a Estados Unidos, aunque a diferentes niveles: un 10 por ciento y un 25 por ciento. “Esto no incluye los 250.000 millones de dólares (en importaciones chinas) a las que ya se le aplicó un arancel del 25 por ciento”, agregó el mandatario.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

* Con apoyo de agencias