Peso y acciones en Colombia sufren por votaciones primarias argentinas

Como si el dólar y las acciones no tuvieran suficiente con el prolongado enfrentamiento comercial en el que están enfrascados Estados Unidos y China y la incertidumbre frente a un pronto desenlace de dicha situación, ayer los mercados latinoamericanos recibieron un fuerte golpe, derivado del resultado de las votaciones primarias en Argentina, que alejan la posibilidad de reelección del presidente neoliberal Mauricio Macri en los comicios de octubre.

Pese a que Colombia no tiene una relación económica tan estrecha con Argentina, los efectos de su situación política se sintieron con rigor, sobre todo en el frente cambiario, en el que la divisa estadounidense repuntó cerca de 54 pesos, lo que llevó la tasa oficial para este martes hasta los 3.436,26 pesos.



La devaluación del peso colombiano, con el movimiento del lunes, fue de 1,58 por ciento, mientras que en el acumulado del año va en 5,74 por ciento.



No fue la única moneda de la región que sufrió ayer. El peso argentino fue el de mayor caída, con 15,27 por ciento; el mexicano se depreció 0,83 por ciento; el chileno cerró la jornada con retroceso de 0,41 por ciento, mientras que el real brasileño cedió 1 por ciento.



También se vieron afectadas las bolsas de valores latinoamericanas. En Colombia, por ejemplo, el principal índice de la plaza bursátil –el Colcap– retrocedió 0,43 por ciento; el Merval de la bolsa de Buenos Aires se derrumbó 37 por ciento, una de las mayores caídas diarias de su historia.



También registraron pérdidas en la bolsa mexicana (1,41 por ciento), la de Santiago (1,76 por ciento) y la plaza bursátil de Lima (1,64 por ciento).

Temor inversionista

Los analistas en Colombia coinciden en que la situación en Argentina no debería, en principio, tener un efecto directo sobre el país y confían en que pronto los mercados retornen a la calma, aunque advierten que lo visto ayer es más un tema de contagio producto del nerviosismo de los inversionistas que ven la región casi como un todo. Estos inversionistas, dicen, temen que Argentina entre en cesación de pago de su deuda de retornar el ‘kirchnerismo’ al gobierno.



“Cuando estas noticias se dan, los inversionistas se asustan por desconocimiento real de las interdependencias económicas, lo que termina por afectarnos. También podría influir en la medida en que algunos inversionistas piensen que el péndulo se mueve de nuevo a la izquierda política y que otros países de la región podrían caer en una situación similar”, explica Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.



En igual sentido se pronunció Mario Acosta, gerente de Estrategia & Investigaciones Económicas de Ultraserfinco. En su opinión, lo visto el lunes refleja el temor de los inversionistas por el resurgir de la izquierda en la región.



De caerse un gobierno como el de Macri, sostiene, se podrían frenar las reformas que se llevan a cabo y que vuelvan a cambiar las reglas de juego, lo cual –es natural– no le gusta al inversionista extranjero, que prefiere liquidar sus inversiones en lugar de asumir el riesgo de invertir en una economía tan volátil.



“Es normal que la región sufra un contagio, pero la depreciación de nuestros activos fue muchísimo más baja que la sufrida en Argentina. Creo que el tema político de Argentina es muy puntual y tendrá un impacto significativo en dicho país, pero no tiene por qué afectar los activos de la región en el largo plazo”, precisó Acosta.



Sin embargo, los resultados de las votaciones del domingo en Argentina no es lo único que mantiene en alerta máxima a los inversionistas, que no solo ven lo que pasa en la región sino lo que está sucediendo a nivel global con la economía, la cual viene perdiendo tracción.

Lo que sucedió en Argentina tan solo es un síntoma del nerviosismo que se vive en los mercados. El verdadero problema es la desaceleración económica

Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, la coyuntura actual es muy retadora y eso genera gran nerviosismo en los mercados. “Lo que sucedió en Argentina tan solo es un síntoma del nerviosismo que se vive en los mercados. El verdadero problema es la desaceleración económica mundial”, argumenta.



Añade que Argentina es la tercera economía más importante de la región, y la reacción de los activos financieros se debe a un riesgo sistémico. Los resultados de las primarias han generado que los inversionistas incrementen su aversión al riesgo a la región.

Inversionistas buscan cómo reducir el riesgo

En el afán de los inversionistas de proteger sus inversiones en Latinoamérica, Colombia salió afectada. Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, explicó que, como los inversionistas suelen tener portafolios con participación en grupos de países con características similares, tras una jornada como la de ayer, sus portafolios de emergentes perdieron valor por Argentina, y al tratar de rebalancearlos para reducir riesgos, se ven obligados a vender otros activos de la misma canasta que no necesariamente tienen tanto que ver con el país en cuestión.



“En el corto plazo los inversionistas están atendiendo más a un criterio de reducción de riesgo, que a uno de contagio por una verdadera relación económica. En unos días o semanas, las cosas se calmarán, y probablemente los activos emergentes recuperen parte de su valor. Eso sí, no todo, pues el ‘sentimiento’ de los inversionistas ya fue golpeado”, dice.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS