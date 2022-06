Aunque este lunes fue un día de descanso para el mercado financiero y bursátil de Colombia, al igual que en el de Estados Unidos, luego de la jornada de la segunda vuelta presidencial en la que el ganador fue Gustavo Petro, los movimientos previos de ayer ya comenzaron a marcar las señales de incertidumbre que varios analistas prevén para los mercados de acciones, en especial las del sector petrolero, y también para el dólar.



El primer campanazo se dio este lunes en la Bolsa de Valores de Toronto, en la que se cotizan acciones de importantes firmas del sector minero energético que operan en Colombia, como Canacol Energy, petrolera enfocada en el negocio de gas, la empresa Mineros S. A. y la aurífera GCM Mining, entre otros, cuyos títulos se depreciaron.

En el caso de las dos primeras, el retroceso durante la mañana de este lunes llegó a ser del 8,58 por ciento para Canacol Energy y del 9,68 por ciento para Mineros, en una clara reacción a las propuestas del presidente electo, que afectarían al sector minero energético, según señaló Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la Comisionista Casa de Bolsa.



Al cierre de operaciones en ese mercado bursátil, el título que más retrocedió fue el de Mineros, que bajó un 7,5 por ciento a 0,86 dólares canadienses por acción, mientras que el de Canacol Energy reportó una desvalorización diaria del 3,7 por ciento, al cerrar en 2,58 dólares canadienses.



De acuerdo con el analista, este comportamiento marca una señal clara del comportamiento que este martes tendría la acción de Ecopetrol, que este lunes no se transó ni en el mercado local ni su ADR (American Depositary Receipt) en la bolsa de Nueva York.



Por ello, así como al cierre de la primera vuelta presidencial, cuando el candidato Rodolfo Hernández obtuvo el segundo lugar de votaciones y la acción de la petrolera de mayoría estatal subió un 10 por ciento, Ballén considera que tras la victoria de Petro el retroceso debe ser mínimo de ese nivel.



Y de darse esta reducción, se prevé un día rojo en todo el mercado bursátil colombiano, representado por el indicador MSCI Colcap, debido al peso que tiene la petrolera en el volumen de negociaciones diario.



Y es que, de acuerdo con los analistas, el resultado de la elección presidencial comienza a generar más incertidumbre en los inversionistas, porque no se sabe si estos anuncios se concretarán y de qué manera.



Al respecto, para Credicorp Capital, si bien la propuesta de no otorgar nuevas licencias de exploración podría concretarse de manera relativamente sencilla a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la principal duda que sigue es si la iniciativa de Petro es plenamente creíble y cómo se materializaría finalmente.



Lo anterior teniendo en cuenta que el petróleo asciende a alrededor del 35 por ciento del total de las exportaciones, ha representado en promedio niveles aproximados del 0,9 % del PIB en ingresos fiscales para el Gobierno Central en los últimos años y es una fuente clave de ingresos para las regiones a través de regalías.



Dólar volverá a subir

Entre tanto, y también de forma opuesta a lo observado en el precio del dólar luego de la primera vuelta presidencial, se prevé que en los próximos días la divisa muestre un marcado ritmo alcista, subiendo hasta en 400 pesos las próximas jornadas.



Solamente este lunes, la cotización del dólar next day en Colombia, una modalidad entre operadores en la que el que compra debe pagar la operación el siguiente día hábil, operó al alza, aumentando un 4 por ciento hacia el mediodía, para un incremento de 159 pesos hasta los 4.062 pesos, mientras que el precio del petróleo estuvo estable.



Según Ballén, de la firma Casa de Bolsa, la magnitud del aumento del dólar es similar al descenso que presentó cuando Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta, ya que él era recibido con mayor optimismo por el mercado que Gustavo Petro.



Y precisamente por ello, él prevé que mínimo en la jornada de hoy la divisa subiría los mismos 150 pesos que descendió al término de la primera vuelta presidencial.



Por su parte, Credicorp Capital estima que la tasa de los Títulos de Tesorería (TES) a 10 años suba entre 70 y 100 puntos básicos en un primer momento y que la tasa de cambio lo haga en alrededor de 100 pesos.



En el caso del mercado accionario, la firma prevé que la caída inicial del índice de referencia puede ser de alrededor entre el 7 por ciento y el 10 por ciento, pero en los siguientes días, el comportamiento dependerá de las señales que vaya dando el nuevo gobierno y no se pueden descartar presiones adicionales.



Este lunes , el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en dialogo con RCN Radio, señaló que hablar de variaciones en el precio del dólar en día festivo era una “equivocación”, pues los mercados estaban cerrados. “Mañana (hoy) sabremos si hay variaciones”.



Es de esperarse algo más de tranquilidad una vez se conozca al nuevo titular de dicha cartera.