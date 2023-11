'Intervenir el mercado cambiario ahora no tiene sentido', dicen los analistas

La última vez que el Banco de la República intervino en el mercado cambiario fue el 3 de febrero del 2021, es decir, hace 33 meses. Lo hizo a través de una subasta de venta de dólares (contratos Forward con Cumplimiento Financiero) en la que ofreció al mercado cerca de 90,1 millones de dólares, según lo indican las estadísticas de la Entidad.



La posibilidad de que la autoridad monetaria retome esa práctica del pasado, ante la volatilidad actual de la divisa estadounidense en el mercado colombiano, la trajo a discusión el jueves César Ferrari, superintendente Financiero, frente a lo cual hay quienes creen que no hay condiciones para ello.



Pero, además, porque luchar contra la fuerza del mercado le puede restar un poco de credibilidad a la entidad y representarle un enorme esfuerzo en materia de reservas internacionales, sin que se logre mayores resultados en ese propósito de reducir la volatilidad cambiaria.



Como se recuerda, desde septiembre de 1999 se eliminó la figura de sistema de banda cambiaria que regía desde 1994 . A partir de entonces la tasa de cambio en Colombia flota libremente, es decir, fluctúa según las condiciones del mercado, sin intervención de agentes gubernamentales o económicos.



Lo que se ha visto en el pasado, cuando la autoridad monetaria ha intervenido en el mercado cambiario es que si se ataca el problema de momento, la volatilidad, pero no se soluciona un problema que puede ser más de fondo, como el cambio de la tendencia en la tasa de cambio.

Precio del dólar hoy Foto: EL TIEMPO

Según Daniel Velandia, director General de Investigación y Economista Jefe de Credicorp Capital, el Banco de la República "actúa justamente para moderar la volatilidad sin apuntarle a un nivel de tipo de Cambio", pero advierte que "debe tener cuidado de no gastar reservas internacionales innecesariamente. En la medida en que estimo que el dólar se está moviendo en línea con fundamentos actualmente, intervenir ahora no tienen mucho sentido", precisa.



Y no existen las condiciones para intervenir, dice, porque en materia cambiaria el país ha estado casi todo el año en el mismo rango, de entre 3.900 y los 4.300. Además, los modelos sugieren que el dólar se está negociando en línea con sus fundamentos (lo cual incluye la volatilidad generada por factores políticos), explica el experto.



Hasta el cierre de octubre pasado Colombia contaba con reservas internacionales del orden de los 57.450 millones de dólares, según estadísticas del Banco de la República.

Problema de fondo

Cuidar que las reservas internacionales no se 'desperdicien' midiendo las fuerzas del mercado con la capacidad del Emisor de intervenirlo debe ir más allá del hecho de calmar las fluctuaciones que se puedan dar en algunos momentos de la economía por cuenta de algunos impactos en la tasa de cambio internos o locales, quizás por esto es que los analistas consideren que no sea el actual el momento adecuado para salir a vender divisas.



Por eso antes de la acción, se debe hacer un buen diagnóstico de la realidad. Es lo que dice Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, quien considera que lo primero es detectar eso que está detonando la volatilidad cambiaria, para luego sí atacarla, con ello se evita que se utilicen de manera innecesaria las reservas internacionales.



Para el analista, lo que explica el comportamiento de la divisa hoy en Colombia, en gran medida, son los mensajes del gobierno, muy distinto a las razones del pasado, cuando se intervino.



"Varios detonantes de la volatilidad del dólar han sido intervenciones desafortunadas por parte del gobierno, como por ejemplo modificar la regla fiscal, frenar la exploración de hidrocarburos, realizar control de capitales, entre otros. En ese sentido, una de las formas menos costosas para reducir la volatilidad del dólar es que el gobierno estructure y transmita mejor sus mensajes e ideas", precisó Ballén.

Poca efectividad

El consenso de los analistas del mercado es que hoy la tasa de cambio se mueve según las fuerzas del mercado y no se justifica, por ende, que el Banco de la República salga a calmar una volatilidad que responde a esas fuerzas y que no es tan grave como se estima.



Felipe Campos, gerente deEstrategia e Inversión de Grupo Alianza, dice, por su parte, que antes de una decisión en ese sentido, el Gobierno debe balancear muy bien los pros y los contras de pedir una pedida de esa naturaleza.



Explica que las intervenciones del banco emisor están diseñadas más para enviar una señal de presencia, pero que es muy poco lo que puede afectar la volatilidad dada la profundidad del propio mercado, por lo que es difícil que tenga efectividad, por eso advierte que ello le impone un reto a su credibilidad y al músculo de sus reservas, dada, precisamente, esa poca efectividad de la medida.



"Lo importante es que esas intervenciones se deben alinear con los objetivos de política monetaria y ponderar, porque un dolar a la baja, quizás no le convenga al Gobierno, pera si trae beneficios para los consumidores, los importadores, reduce el costo de la deuda externa y brinda seguridad de inversión en una monada fuerte", puntualiza Campos.