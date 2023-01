El nuevo descenso que registró la inflación de Estados Unidos en diciembre, el sexto en serie que la dejó en 6,5 por ciento, el más bajo desde octubre del 2021, llevó a que buena parte de las divisas se fortalecieran frente al dólar.



Solo en Colombia el peso se revaluó 1,2 por ciento, uno de los mayores avances entre las monedas emergentes, situándose sobre los 4.692,04 pesos para hoy viernes.

El real brasileño, por su parte, avanzó 1,98 por ciento, el peso mexicano y el chileno ganaron, cada uno, 0,6 por cierto en la jornada de ayer jueves.



El peso colombiano alcanzó a perder este martes más de 92 pesos frente a la tasa representativa del mercado (TRM) de esa jornada de 4.748,54 pesos.



“El dato de inflación de Estados Unidos no fue sorpresa, se esperaba y generó movimientos de mercado bastante importantes en contra y a favor de los activos de riesgo, que incluyen al peso colombiano que estaba bastante desalineado frente a lo que fue el cierre del año (2022) en otras monedas de Latinoamérica que venían revaluándose un poco”, dijo Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, quien detalló que lo que pasó ayer esto posicionó al peso como la moneda de mayor ganancia nivel mundial frente al dólar.



El avance del peso ayer dejó a la moneda colombiana en niveles que no se observaban desde mediados de octubre pasado cuando la tasa de cambio se ubicó en 4.636,83 pesos.



Sin embargo, ese comportamiento quizás no dure mucho debido a que la actual coyuntura económica, sumado a unas expectativas fuertes de desaceleración en el presente año, se mantienen.



Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, el dato de inflación en Estados Unidos (6,5 por ciento anual en diciembre del 2022) favorece el desempeño del dólar a nivel global.



Sin embargo no se puede olvidar que se espera que el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), eleve su tasa de interés en las próximas dos juntas, lo que sumado a los temores de una recesión, fortalecería de nuevo a la divisa estadounidense a nivel global, elevando el apetito por los activos refugio.



El analista agrega que el dólar en Colombia se caracteriza por moverse con una gran volatilidad tanto a la alza como a la baja, y el repunte que tuvo en los primeros días del año pudo haber sido explicada por la baja liquidez dada la temporada de fin de año.



No obstante, advierte que el volumen de negociación en el mercado colombiano ya se ha venido recuperando y eso ha permitido que la divisa se ajuste un poco más a su nivel real. “El dólar venía cayendo en toda la región excepto en Colombia y lo que hemos visto recientemente es un ajuste hacia el nivel en que estaba en la región que es mucho más abajo”, precisa Ballén.

Efecto en otros mercados

Pero no solo las monedas emergentes se valorizaron ayer frente al dólar. El euro también se apreció hasta superar los 1,08 dólares, después de la publicación de las cifras de inflación estadounidense, que se ralentizó en diciembre por sexto mes consecutivo.



También el mercado bursátil estadounidense y el petróleo subieron ante una menor variación en el costo de vida de ese país. Wall Street cerró ayer en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó 0,64 por ciento en una reacción positiva a la baja de la inflación. Por su parte, el S&P 500 avanzó 0,34 por ciento, mientras el Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas más grandes, subió 0,64 por ciento.



El petróleo no fue la excepción. Sus precios volvieron a subir por sexta jornada consecutiva, impulsados, esta vez, por un debilitamiento del dólar que abarata el barril para inversores en otras divisas.



Con el dólar debilitado por un indicador de inflación positivo en Estados Unidos, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo ganó 1,64 por ciento y cerró a 84,03 dólares en Londres.



En tanto el barril de West Texas Intermédiate (WTI) para entrega en febrero ganó 1,26 por ciento a 78,39 dólares, el mayor precio del 2023.



Además del dólar, “la esperanza de un aumento de la demanda en China” con el levantamiento de restricciones sanitarias, también colaboró para la escalada de cotizaciones del crudo, explicó Robert Yagé, de Mizuho.

ECONOMÍA

* Con apoyo de agencias