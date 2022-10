Ante el alto costo que ha alcanzado el precio del dólar en el mercado colombiano, hace apenas unos días estuvo a un solo peso de negociarse a 5.000 pesos la unidad, expertos de entidades como el banco de inversión de Estados Unidos J. P. Morgan, han planteado la posibilidad de que el Banco de la República acuda a los mecanismos que tiene la autoridad para que intervenga el mercado cambiario, no tanto para evitar que el precio de la divisa continúe con su fuerte escalada, sino más bien, para frenar la volatilidad que se presenta en dicho mercado debido a la coyuntura económica local e internacional.



“El Banco de la República también puede usar una intervención cambiaria limitada”, señala Fedesarrollo, mientras que en un informe de JP Morgan hace una mención, en la misma línea, al sugerir que “Colombia podría beneficiarse de un paquete de intervención de tamaño más modesto, con subastas programáticas regulares y flexibles durante un periodo de tiempo más largo, para frenar la volatilidad y proporcionar un respaldo al mercado de divisas”.



Sin embargo, para hacerlo, debe haber un consenso en la junta directiva de la entidad para que fije los lineamientos y directrices para la compra y venta de divisas.



Así lo indica la resolución externa No. 1 de 2018 (mayo 25) que establece el régimen de cambios internacionales, avalado por los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, que fija las facultades constitucionales y legales del Banco de la República.



“El Banco de la República podrá intervenir en el mercado cambiario con el fin de regular la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, evitar fluctuaciones indeseadas de la tasa de cambio y acumular y desacumular reservas internacionales, de acuerdo con las directrices que establezca su Junta Directiva, mediante la compra o venta de divisas, de contado y a futuro, a los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancoldex), las sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, los sistemas de compensación y liquidación de divisas y las cámaras de riesgo central de contraparte, así como a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, el Banco de la República podrá emitir y colocar títulos representativos de divisas conforme a las regulaciones que expida la Junta Directiva. Parágrafo. El Banco de la República podrá realizar las operaciones de que trata el presente artículo mediante los distintos sistemas y mecanismos a través de los cuales se realicen operaciones interbancarias de divisas”, señala la resolución.



Cabe señalar que desde septiembre de 1999, la tasa de cambio en Colombia flota libremente, lo cual quiere decir que el precio del peso con respecto al dólar de Estados Unidos fluctúa de acuerdo con las condiciones del mercado, sin intervención de agentes gubernamentales o económicos.



Para hacerlo, se eliminó la figura de sistema de banda cambiaria que regía desde 1994.



“La banda es un instrumento que permite a la tasa de cambio flotar dentro de unos parámetros establecidos por la autoridad cambiaria y, a la vez, prevenir volatilidades extremas (variaciones bruscas de la tasa de cambio) que dificulten las operaciones con el resto del mundo por parte de los residentes en Colombia. En el tope de la banda cambiaria el Emisor vendía cuantos dólares le fueran demandados a una tasa de cambio previamente anunciada, mientras que en la parte inferior compraba los que le fueran ofrecidos”, señala el Banco de la República.



En su reemplazo se adoptó el régimen de flotación del tipo de cambio que opera en la actualidad y que depende de la oferta y la demanda.

Operaciones autorizadas

El Banco de la República podrá intervenir en el mercado cambiario a través de la compra o venta de divisas a tasas de mercado; venta de opciones 'put' o 'call' a tasas de mercado, mediante el mecanismo de subasta.



Así mismo, podrá hacerlo mediante la venta de divisas de contado por medio de contratos FX Swap, a las tasas que fije el Banco de la República, mediante los mecanismos de subasta o ventanilla y finalmente con la venta de divisas en contratos Forward de cumplimiento financiero a tasas de mercado, mediante el mecanismo de subasta.



