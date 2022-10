La semana que terminó ha sido la más agitada de la historia para el mercado del dólar en Colombia, que durante todos los días hábiles rompió récords de manera consecutiva, llegando a un nuevo techo de 4.913,24 pesos por dólar como precio oficial que rige desde ayer hasta mañana lunes.



Una escalada alcista de pocos días mucho más pronunciada que la que se vio en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales y que la que se observó al comienzo de la pandemia, cuando la divisa superó, por primera vez, la barrera de los 4.000 pesos.



El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reconoce que esta es una situación que le preocupa al Ministerio de Hacienda, pero sobre la que considera que en el mercado local ha habido una ‘sobrereacción’ a las tendencias internacionales de devaluación diferentes monedas con respecto al dólar, originadas en el alza de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos para contener la inflación.

La divisa ha superado sus barreras históricas en las jornadas de la tercera semana de octubre. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

En el reciente foro sobre la reforma tributaria organizado por EL TIEMPO, el funcionario recalcó que en la tendencia de la moneda colombiana con respecto a la divisa norteamericana han pesado dichos eventos internacionales, señalando, por ejemplo, que a la libra esterlina le está yendo en este momento peor que al peso colombiano.



No obstante, sí reconoció que en el comportamiento de la divisa de la última semana sí ha pesado la percepción en los mercados financieros sobre algunas declaraciones de algunos colegas (de gabinete), puntualmente frente al tema de petróleo, situación que ha generado mucha preocupación, porque se trata el principal producto de exportación de Colombia, que hoy genera la mayoría de las divisas para el país.



Sin embargo, Ocampo descartó de plano que la reforma tributaria se haya convertido como tal en un factor que gener una mayor presión devaluacionista, a pocas semanas del examen final de la reforma tributaria en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.



“Obviamente la Dirección de Crédito Público habla con el inversionista y sobre todo con los intermediarios de ese mercado y no le mencionan la reforma tributaria como un factor de volatilidad en el dólar”, añadió.

Apagando el fuego

Por ello, y en medio de una divisa que no reaccionó a la baja durante la semana a pesar de varias aclaraciones de funcionarios como la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y del presidente Gustavo Petro, el ministro Ocampo dijo que “quiero ser muy enfático en que hay un compromiso con la estabilidad macroeconómica”.



El Ministerio de Comercio Exterior actuará en función de aumentar las exportaciones colombianas hacia EE. UU. FACEBOOK

“No habrá control de cambios, y el Gobierno no lo ha propuesto; está el tema de garantizar el ajuste fiscal, y fue un mensaje en Washington”, indicó además.



En cuanto a la relación del precio del dólar con los trinos sobre la suerte de los contratos de exploración y producción de petróleo y gas, también precisó que se va garantizar la transición exportadora hacia productos no petroleros, pero de una forma gradual que le permita al país seguir recibiendo divisas del sector minero energético.



Para ello, junto con el Ministerio de Comercio se está haciendo un ejercicio para determinar cuál es la exportación de petróleo en particular que el país requiere para tener una buena cantidad de divisas por exportaciones. Y esto se complementará con el anuncio, en algunas semanas, de un programa ambicioso de exportaciones no minero energéticas en las que, según Ocampo, hay un potencial adicional al del comercio con Venezuela.



Al respecto, el presidente Gustavo Petro trinó que “el Ministerio de Comercio Exterior actuará en función de aumentar las exportaciones colombianas hacia EE. UU.”. Incluso, si las estimaciones indican que con los contratos actuales de exploración y producción de petróleo no se garantizan los recursos que requiere el Estado, se consideraría la opción de firmar contratos adicionales.



Al margen del ruido que generan las declaraciones y los trinos de funcionarios del alto gobierno, el jefe de las finanzas públicas reitera que se seguirá dando el mensaje claro, como dijo el Presidente Petro, que se tendrá una política económica responsable. “Mi compromiso como Ministro de Hacienda es garantizar la estabilidad macroeconómica de este país”, recalcó.

Sin intervención

Y sobre medidas como intervenir el mercado cambiario, señaló que esta no tiene ni pies ni cabeza, ya que Chile, por ejemplo, se gastó 25.000 millones de dólares tratando de evitar la devaluación y “no tuvieron ningún éxito mientras que Colombia no ha sacrificado ni un solo dólar de las reservas internacionales”.



Por ello, Ocampo mencionó acciones como seguirles diciendo, de forma muy clara, a los agentes del mercado cambiario, incluyendo a los que intermedian los Títulos de Tesorería (TES), por ejemplo, que Colombia es creíble y que “seguiremos siendo creíbles”.



El mensaje a los mercados es que el país tiene una política responsable en materia fiscal, así como una política responsable en materia exportadora, que son los temas que más les preocupan a los inversionistas extranjeros.



“Tenemos un nivel de reservas internacionales suficientemente amplio, así como tenemos acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. La solidez para los inversionistas es total”, puntualizó.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

