Nuevo récord en el dólar que amenaza con treparse hasta los $ 3.500

La escalada del precio del dólar en el mercado colombiano parece no tener tregua a la vista. A esta hora la divisa estadounidense en el mercado interbancario colombiano alcanza un nuevo récord al transarse sobre los 3.482 pesos en promedio.

No obstante, en esta primera hora de operaciones ya se han hecho operaciones a un máximo de 3.492,8 pesos, de lejos la tasa de operación más alta de la historia de este mercado.



Desde el jueves de la semana anterior la tasa de cambio en colombia ha venido ganando terreno, incrementando su precio a un ritmo cercano a los 25 pesos por día, lo que la tienen negociándose muy cerca de los 3.500 pesos.



La jornada de este miércoles no ha sido la excepción. Hasta las 9 de la mañana la divisa estadounidense ganaba en promedio cerca de 25 pesos, pero en lo más intenso de las operaciones esta moneda alcanzó a avanzar cerca de 35 pesos.



En las últimas cuatro jornadas de este mercado, el dólar ha ganado cerca de 100 pesos, pues de una tasa de 3.385 pesos registrada el jueves de la semana anterior, se pasó hoy a una que ya amenaza con tocar los 3.482 en su precio promedio.



Según analistas del brasileño Banco Itaú, a esta hora las monedas latinoamericanas se desvalorizan: el peso mexicano 0,10 por ciento, el chileno 0,30 por ciento y el real brasilero 0,70 por ciento).



"Consideramos que el movimiento del peso colombiano seguirá en terreno negativo, en torno a la volatilidad mencionada anteriormente, por lo que nuestro sesgo para hoy es alcista", dicen.



En alianza Valores, por su parte, sostienen que "si bien, en los últimos 12 meses Colombia se ha devaluado 15 por ciento, Chile 8 por ciento, Perú 2 por ciento y Brasil

1 por ciento, esto no significa que nuestro peso este barato. Las medidas anuales están fallando en captar que precisamente hace un año éramos la moneda más revaluada de la región".



Así las cosas, sostienen que "una vez tomamos todo el movimiento desde los máximos del 2016, esta aparente sobrerreacción desaparece y nos encontramos con un orden natural reestablecido. Colombia y Brasil están chocando con estos máximos, a Chile le falta 1,8 por ciento (62 pesos) y a Perú 4,7 por ciento (155 pesos). Si el paso siguiente es al alza, lo natural es que el real brasilero sea el que nos guíe", dicen.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS