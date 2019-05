El dólar sigue subiendo: ¿Qué tan buen negocio es comprar?

A los viajeros que deben cambiar pesos por dólares para hacer compras y transacciones en cualquier país del mundo, y a los que adquieren productos a través del comercio electrónico desde tiendas en las que se paga en dólares, les pega el comportamiento que en Colombia está teniendo el dólar.



En días pasados se hablaba de la posibilidad de que la divisa tocara la barrera de los 3.300 pesos. Este martes lo hizo y amenaza con seguir la escalada e, incluso, llegar en unas semanas, a pasar los 3.400 pesos la unidad, según algunos analistas.



Se trata del precio más alto en 3 años, pues no se veía desde febrero del 2016, cuando se llegó a pagar por la divisa estadounidense hasta 3.406,87 pesos.



Así que, si con frecuencia usted necesita dólares, esto es lo que debe tener en cuenta.

1. Las proyecciones de los agentes del mercado apuntan a que el costo del dólar terminará el año rondando los 3.100 pesos.



2. Tenga anotado que los expertos no descartan que en el transcurso del 2019 se puedan alcanzar niveles mucho más altos, pues la tasa de cambio es bastante sensible, sobre todo, al entorno internacional, que no pinta tan saludable, en especial para algunas de las llamadas economías fuertes.

3. La apuesta más alta para el precio del dólar es 3.300 pesos, frente a un valor mínimo de 2.970 pesos, según una encuesta del Citibank a 23 agentes del mercado.



4. Si se presentara un deterioro de las condiciones financieras globales, la cotización del dólar podría aumentar hasta 3.400 pesos, según analistas del Grupo Bancolombia.



5. ¿Podría bajar? Un entorno global más favorable induciría a una recuperación del peso. En consecuencia, el dólar bajaría a niveles cercanos a 3.000 pesos.

¿A qué se debe la fluctuación?

Hay que tener en cuenta que el peso es una de las monedas que más se ha devaluado. De hecho, es la segunda después de la Lira turca. Hasta el momento, ha perdido un 3,9 por ciento de su valor frente al dólar.



¿La razón? Según la comisionista Casa de Bolsa, es una situación típica en esta época del año, cuando las empresas han realizado importantes monetizaciones para el pago de impuestos y “el del dividendo de Ecopetrol que se realizan en abril”. Mayor demanda, más precio.



Pero no es la única razón. Hay situaciones externas que le pegan al comportamiento de la divisa. Por ejemplo, la extensión del acuerdo de recorte de producción de petróleo de la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y la tensa expectativa que hay ante la próxima negociación entre Estados Unidos y China sobre la imposición mutua de aranceles a los productos que necesita cada uno de los dos países.



También tiene algo que ver el hecho de que el banco central de Estados Unidos (FED) haya decidido dejar estables sus tasas de interés, sin contar que los datos revelados recientemente de un desempleo a la baja en Estados Unidos y un buen estado general de su economía ayudan a cotizar al alza la divisa, porque vuelve atractiva la inversión en dólares.

El precio del dólar este miércoles

En este miércoles, la divisa sigue al alza. Según los datos de la Bolsa de Valores de Colombia, mientras la TRM (Tasa Representativa del Mercado) está en 3.288 pesos, el dólar ha tenido un precio máximo de 3.304 pesos y un mínimo de 3.298 pesos, para un promedio de 3.301 pesos. A la primera hora de la apertura de los mercados la divisa se negoció en 3.300 pesos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS