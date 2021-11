Nueva variante del covid lleva al dólar a negociarse por encima de $ 4.000

El nerviosismo ante la aparición de una nueva variante del covid en Sudáfrica, no solo está golpeando los principales mercados bursátiles del mundo y los precios del petróleo. También llevó a que el precio del dólar en Colombia se negocie a esta hora por encima de los 4.010 pesos.



En los primeros minutos de negociación del mercado interbancario, el dólar alcanzó un máximo de 4.025 pesos, según el sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). No obstante, luego de alcanzar ese precio la divisa estadounidense comenzó a descender hasta un mínimo de 4.001,3 pesos, hasta ahora el valor más bajo pagado este viernes por un solo dólar.



Como se recuerda, la tasa de cambio oficial que rige para hoy es de 4.969,49 pesos, luego del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.



Si bien la operación del mercado cambiario en Colombia apenas completan una hora este viernes y habrá que esperar el desarrollo del resto de la jornada, los niveles de 4.000 pesos no estaban en las cuentas de los analistas, por lo menos, hasta la semana pasada.



Es más, este año la tasa oficial (TRM) no se ha situado en ese nivel. El más reciente registro de ese precio data del 29 de abril del 2020 -hace 19 meses- cuando dicha tasa marcó los los 4.046,04 pesos, según estadísticas del Banco de la República.



El Tiempo