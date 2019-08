Dólar está hoy en Colombia a escasos 5 pesos de los $ 3.500

El dólar vuelve a iniciar una jornada al alza y su tasa promedio se sitúa a esta hora en 3.489 pesos, marcando nuevos récord en medio de una sesión cargada de noticias que tienen en alerta a los inversionistas.

Luego del nuevo récord alcanzado ayer, cuando en promedio la tasa oficial de cambio (TRM) se situó sobre los 3.477 pesos y el máximo de la jornada rondó los 3.492,8 pesos, la divisa estadounidense continúa impulsada por el nerviosismo de los inversionistas, no solo por la desaceleración de la economía global, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sino también ahora por los anuncios de las Farc de retornar a las armas.



En los primeros minutos de operaciones de esta cuarta sesión de la semana, el precio del dólar alcanzó un máximo de 3.495 pesos, mientras que la tasa mínima de operación se mantiene sobre los 3.480 pesos.



Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de la comisionista Ultraserfinco, sostiene que la apreciación del dólar responde a la aversión al riesgo que ha generado en el mercado el escalamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sumado a la preocupación causada por el aumento en la probabilidad de recesión en este último país.



"Todas las monedas de mercados emergentes se han depreciado, pero el peso colombiano es de los más afectados. La razón es que nuestra economía tiene una mayor vulnerabilidad externa, dada por nuestro problema de déficit gemelos y el aumento en el endeudamiento externo. Por lo anterior, el peso colombiano es de las monedas más volátiles de la región y coyunturas como la actual no nos favorecen", precisa.



En su opinión, el daño en la economía, por estas nuevas escaladas del dólar, se puede dar por diferentes vías.



Un primer efecto -dice- se da en el mayor costo de las importaciones, lo cual eventualmente se traduce en mayores precios de los bienes importados y en un aumento de la inflación, lo cual podría forzar al Banco de la República a subir la tasa de intervención y a frenar a una economía en proceso de recuperación.



La devaluación también restringe el acceso a bienes de capital y afecta la inversión futura. Además, encarece el costo de la deuda externa y perjudica nuestra situación fiscal.



Es cierto que los sectores exportadores se ven beneficiados con la devaluación, pero también se ven perjudicados por la caída en los precios de los commodities. Lo anterior implica que el impacto positivo de la devaluación se ve mitigado por la caída en el precio de nuestras principales exportaciones.



Según los analistas del Banco Itaú en Colombia, "hace unas horas el Ministerio de Comercio de China dio a conocer que los equipos de negociación si están en contacto con Estados Unidos para concretar un reunión en septiembre. No obstante, China insiste en que para que esto suceda “se deben crear condiciones”, es decir que ambas partes cedan un 50 por ciento y de esta manera llegar a un acuerdo respecto a la imposición de aranceles".



Advierten que ahora los inversionistas estarán al pendiente de la respuesta por parte de Estados Unidos, pues en menos de 3 días entrarían a regir las tarifas de nuevos aranceles anunciadas.



Según los expertos, el mercado ha descontado de forma positiva las noticias en torno a la disputa comercial, lo que se ve reflejado en monedas latinoamericanas, pues a esta hora el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano se encuentran en terreno positivo, subiendo 0,44; 0,31 y 0,23 por ciento, respectivamente.



Ademas, el yuan, que en los últimos días había estado depreciándose frente al dólar, hoy cotiza sobre los 7,14 un 0,23 por ciento arriba. "En los últimos días, la correlación positiva entre el yuan y el peso colombiano se ha intensificado, por lo que esto nos podría dar señales para que hoy se evidencie una corrección a la baja en la divisa local", dicen.



Por: Redacción Economía y Negocios