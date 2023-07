Luego de la seguidillas de descensos, que en algunos momentos lo llevaron a cotizarse cerca de los 3.930 pesos, el precio del dólar en el mercado interbancario para la segunda jornada de la presente semana inició su negociación en ascenso, al punto que su valor estuvo muy cerca de los 4.000 pesos, según registros del Sistema Electrónico de Negociación (SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Por un solo dólar se ha pagado este martes un precio máximo de 3.999 pesos, mientras que el valor más bajo que se ha registrado en la segunda sesión de esta semana ha sido de 3.952 pesos. Así las cosas, el valor promedio de la divisa estadounidense se sitúa sobre los 3.985 pesos, esto es, 36 pesos por encima de la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para hoy de 3.950, 58 pesos.



Los analistas del mercado vienen insistiendo que las actuales condiciones de la economía nacional e internacional harán que la tasa de cambio se mantenga en niveles bajos en el segundo semestre, ero también advierten sobre la volatilidad que prevalecerá en el mercado cambiario colombiano.



Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, considera que la revaluacion del peso, así como la de la mayoría de monedas emergentes, es resultado de la devaluación del dólar a nivel global, la cual a su vez está asociada al convencimiento de los analistas de que después del incremento de tasas por parte de la Fed —que veremos la próxima semana— no habría aumentos adicionales por un buen tiempo.



En su opinión, esa tendencia devaluacionista del dólar y la apreciación de las monedas en emergentes podría revertirse si hubiese una caída fuerte de la actividad económica a nivel global, lo que podría desatar un flight to quality, es decir, la búsqueda de inversiones seguras por parte de los inversionistas (bonos del tesoro de Estados Unidos) que puede presionar el valor de la divisa. Sin embargo, considera que ese escenario no es muy probable.

Otras fuerzas

egún Felipe Campos, gerente de investigaciones Económicas de Grupo Alianza, el dólar a nivel mundial sigue bajando con la expectativa de que el próximo año el banco centras de Estados Unidos, la reserva Federal (FED) baje sus tasas de interés a medida que la inflación se ajuste en ese país.



"En la medida que el dólar continúe de debilitándose a Latinoamérica le irá mucho mejor. Esas fuerzas continúan, nosotros vemos un potencial, de hecho el dólar no ha bajado mucho, apenas un dos o tres por ciento en el año y si a nivel mundial llega a caer un 5 o 10 por ciento, este es un potencial enorme para la región y para que Colombia pueda recuperar el terreno perdido en este proceso pueda bajar aún más", explica el analista.



En lo interno el analista considera que las reformas sociales y las elecciones regionales pueden ayudar a esa situación, aunque considera que independiente de los resultados, en materia electoral, el mercado va a continuar reduciendo el papel político en el comportamiento del dólar.



"Lo más importante en este caminar político es que el Gobierno ha venido jugando bajo las reglas de gobierno y eso es importante, que los inversionistas en el corto plazo no estarán tan enfocados en que si la reforma pensional o las elecciones tendrá un efecto particular, sino que se respeten las reglas, eso es lo más importante", insistió Campos.