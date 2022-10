La tasa de cambio en Colombia avanzó este miércoles otros 71 pesos frente al registro de ayer y se situó sobre los 4.815 pesos en su cotización promedio en el mercado interbancario, marcando así su segundo récord en serie de la semana y el cuarto en lo que va corrido del presente año.



Las primeras operaciones del mercado de este día se hicieron sobre los 4.833 pesos hasta las 8:30 de la mañana, pero en las siguientes horas las negociaciones volvieron a caer por debajo de ese nivel máximo hasta las 10:41 de la mañana, momento a partir del cual la divisa comenzó una carrera ascendente que la llevó a estar cerca de los 4.860 pesos, un precio hasta ahora nunca antes observado en el mercado cambiario colombiano, esto es, cerca de 116 pesos por encima de la tasa oficial que rige para este miércoles de 4.744,04 pesos.



Respecto a las sucesivas alzas que está teniendo el dólar, de las que muchos culpan al entorno internacional, pero también a la incertidumbre que han creado algunos anuncios del Gobierno, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, señaló: "Vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la Regla Fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones”.



En lo que va corrido del año, el dólar en Colombia se ha encarecido cerca de 835 pesos, lo que indica que la devaluación del peso ya es del orden del 21 por ciento, siendo una de las monedas que más le ha cedido terreno al dólar en el mundo.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, un alza en la tasa de cambio, como la que registra el país en la actual coyuntura, significa que el país se está empobreciendo, que su productividad económica se está rezagando.



"Un movimiento en la tasa de cambio que responde a factores diferentes a ganancias en productividad no es beneficio para los exportadores, ni para la economía en general. Para muchos exportadores, el alza en la tasa de cambio no los benefició puesto que ellos requieren importar materias primas, insumos y bienes intermedios que ahora resultan más costosos", explica el vocero gremial.



El primer máximo histórico que alcanzó el dólar este año fue el pasado 13 de julio, cuando la divisa estadounidense alcanzó los 4.627,47 pesos. A partir de allí, la tasa de cambio ha marcado nuevos saltos históricos, como el registrado el 15 de agosto, cuando la tasa de cambio se estableció en 4.636,83 pesos; solo cuatro días después, la divisa ya marcaba un nuevo récord de 4.744,04 pesos y para este miércoles uno nuevo de más de 4.815 pesos.



