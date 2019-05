Malestar comercial global alcanzó a poner al dólar a $2 de los $3.400

El dólar en Colombia estuvo en las 8:01 de la mañana del viernes a 2 pesos de los 3.400 pesos, y luego el alza se moderó. Así respondía el mercado cambiario a una nueva jornada de mayor tensión global, luego de que surgieron amenazas chinas en respuesta a Estados Unidos, y de Donald Trump, esta vez contra México, seguidas de una mayor caída del precio del petróleo.

La tensión comercial, y específicamente la guerra comercial de China y Estados Unidos, llevaban al petróleo a su peor caída en un mes en seis meses, según Reuters, lo que impactaba las perspectivas sobre la demanda de crudo. Los futuros del Brent apuntaban en la mañana a un declive de 11 por ciento en mayo y los futuros del referencial estadounidense WTI se aprestan a perder 13 por ciento, sus descensos más bruscos desde noviembre.



Mientras China amenazó con incluir a empresas que dañan los intereses de compañías nacionales en una lista negra de compañías no confiables, el presidente Trump anunció aranceles de 5 por ciento a los productos mexicanos desde el 10 de junio, si México no frena la entrada ilegal de personas por la frontera, que subirán cada mes, hasta llegar a 25 por ciento.

Acción de Ecopetrol

En Colombia, el dólar se alcanzó a transar a 3.398 pesos en la apertura, y a media mañana, el promedio de negociación era de 3.377 pesos, 19 pesos por encima de la TRM vigente de este viernes.



La acción de la petrolera estatal Ecopetrol arrancó la jornada en la mañana con una pérdida de más de 1 por ciento, por debajo de 2.800 pesos, y luego se moderó hacia 0,3 por ciento. Además, todo el índice Colcap, que refleja el comportamiento en conjunto de las principales acciones del mercado colombiano cayó más de 0,6 por ciento en el arranque, y luego bajaba 0,3 por ciento.



Dicho anuncio llevó a que las acciones de Estados Unidos abrieran con una fuerte caída este viernes. En Wall Street, el Dow Jones, principal índice, bajaba un 1,13 %



En particular, según análisis de Bloomberg, los fabricantes de automóviles y proveedores de repuestos de Estados Unidos se encontraban entre los sectores que mas sufrieron en las primeras operaciones del viernes, tras el anuncio de Trump. General Motors Co. y Ford Motor Co. cayeron cada uno sobre el 3 por ciento.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS con información de agencias