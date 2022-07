El dólar continuó encareciéndose este miércoles y estuvo a solo 3 pesos de superar la barrera sicológica de los 4.400 pesos, un precio que los analistas del mercado habían previsto a comienzos de este año, aunque motivado por la incertidumbre que generaban los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia y no por el nerviosismo ante la posibilidad de una recesión global, como ocurre en este momento.



En efecto, luego de alcanzar un precio máximo de 4.397 pesos a eso de las 11 de la mañana de este miércoles, el más alto registrado hasta ahora en el país, la divisa estadounidense que se transa en el mercado interbancario colombiano, corrigió algo esa fuerte tendencia al alza y cerró sobre los 4.353,5 pesos, un valor que supera los 94 pesos si se le compara con la tasa oficial que rige para este miércoles en el país de 4.259,86 pesos.



Desde inicio de la segunda sesión hábil de esta semana, el dólar comenzó al alza, pues la primer operación se hizo sobre los 4.280 pesos, más de 20 pesos por encima de la TRM de este miércoles. A partir de allí su tendencia al alza fue muy marcada durante toda la jornada al punto que por un solo dólar hoy se pagó un máximo que superó los 137 pesos dicha tasa oficial.



Así, la tasa promedio de negociación, que servirá para fijar la TRM de mañana jueves se situó sobre los 4.354,5 pesos, un valor que no solo supera los 94 pesos la tasa oficial de este miércoles, sino que se constituye en otro récord para el mercado cambiario colombiano.



En lo que va corrido del presente año el dólar se ha encarecido cerca de 373 pesos, lo que implica que en ese mismo periodo el peso colombiano ha perdido un 9,4 por ciento de su valor frente a la divida estadounidense.



Analistas sostienen que en ese nivel el dólar le causa un gran daño a la economía, no solo a los importadores que deben pagar un mayor costo por los productos que compran en los mercados internacionales, sino también a quienes tienen deudas en dólares y a los propios exportadores del país, quienes tienen que comprar materias primas para mantener su ritmo de producción de aquellos bienes que luego venden fuera del país.

Dicen, además, que un costo tan elevado del dólar también contribuye a que la inflación se mantenga en niveles elevados, toda vez que parte de esa mayor carestía de la divisa se traduce a los bienes importados que se consumen al interior del país.



