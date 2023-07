El precio del dólar en Colombia terminó la segunda jornada hábil de la presente semana sucumbiendo ante las presiones de los mercados tanto internos como externos que lo llevaron a cotizarse por debajo de los 4.000 pesos y retornando a los niveles vistos a mediados el año pasado, cuando la divisa estadounidense se transaba sobre los 3.909 pesos. Ese movimiento al alza del peso, puso a la moneda colombiana como una de las más valorizadas del mundo.



Desde los primeros minutos de la sesión de este martes la divisa estadounidense comenzó perdiendo terreno frente al peso y solo media hora después de hacerse iniciado las operaciones cambiarias del día, el dólar ya se negociaba sobre los 3.978 pesos. No obstante, la tasa alcanzó a descender hasta los 3.971,1 pesos, considerada la mínima de la jornada.



El precio máximo no alcanzó a superar los 4.012 pesos, más de 57 pesos por debajo de la TRM vigente para este día de 4.069,39 pesos.



Con ese comportamiento, la TRM de mañana miércoles rondará los 3.990 pesos, un nivel que no se veía desde mediados de junio del año pasado, cuando la divisa se negociaba alrededor de los 3.909 pesos.



En lo que va corrido del año la divisa ha perdido 820 pesos, lo que indica que la moneda colombiana se ha fortalecido en un 17 por ciento.



Tras romper la barrera de los 4.000 pesos, la moneda liderando los avances en America Latina, impulsada por el ingreso de dividas al país aumentando la oferta y debilitando su precio.

Perspectivas

Algunos analistas del mercado consultados consideran que el valor del dólar en el mercado colombiano aún se encuentra muy por encina de su valor justo (entre 300 y 400 pesos), con lo cual aún hay espacio para que el valor de la divisa descienda un poco más.



Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, señala que la divisa estadounidense se está negociando entre 300 y 400 pesos sobre su nivel justo.



"El hecho de que la Fed (banco central de Estados Unidos) este cerca del fin del ciclo de aumentos de tasas le pondría un techo al dólar a nivel global. Por otra parte, si la probabilidad de recesión en Estados Unidos se continúa reduciendo y el gobierno local suspende o aprueba unas reformas que tengan bajos costos fiscales, el dólar podría continuar cayendo", explica el analista.



La escalada alcista del dólar inició a mediados del año pasado justo cuando el país definía quien llevaría las riendas del país en una segunda vuelta electoral.



El dólar dio un salto desde los 3.706,9 pesos registrado en abril del 2022 hasta el máximo histórico de 5.061,2 pesos alcanzado el 11 de noviembre de ese mismo año.



Para Felipe Campos, gerente de Estrategia e Inversiones de Grupo Alianza, cada vez es más probable que Colombia vuelva a los niveles de 3.860 y 3.890 pesos en materia cambiaria.



Explica el analista que en el mundo las monedas que son relevantes para Colombia están tratando de ir a los mínimos existentes antes del choque de inflación global, eso significa que la mayoría de monedas están tratando de ir hasta los 3.400 pesos.



"Colombia tuvo, además del choque de inflación, una incertidumbre interna (política) que apenas está llegando a descontar, está en un ciclo diferente al del resto del mundo que está buscando borrar el choque inflacionario", explica Campos, quien agrega además que bajo esa circunstancia el país está tratando de reubicarse en los 3.800 pesos, lo que significa que aún está 500 pesos por encima, por lo que aún tiene espacio para caer más.