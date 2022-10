Aunque el Gobierno descartó el jueves en la noche la posibilidad de imponer un control de cambios o impuestos a los ingresos de capital, comentario del presidente Petro que ayudó a que el dólar marcara ese día un nuevo máximo histórico (4.627,61 pesos), la divisa estadounidense tuvo una débil corrección a la baja de 22,3 pesos ayer viernes.



(Lea también: 'No vamos a gravar a personas con modestos recursos': Minhacienda)

Como se recuerda, los trinos del mandatario en su cuenta de Twitter contribuyeron a que el dólar repuntara el jueves más de 108 pesos durante la jornada, aunque en el promedio del día su repunte fue cercano a los 79 pesos.



Para los analistas del mercado hay otras fuerzas que continúan ejerciendo presión sobre la tasa de cambio, por eso las probabilidades de que esta se mantenga por encima de los 4.500 pesos.



(Le puede interesar, además: Usuarios industriales alertan por descuentos ínfimos en los precios de energía)



Un fenómeno que no es exclusivo en Colombia, pues el dólar se ha venido fortaleciendo frente a la gran mayoría de divisas del mundo en los últimos meses.



En la última jornada de esta semana, la divisa estadounidense alcanzó a caer hasta un mínimo de 4.577,11 pesos, esto es, más de 50 pesos frente a la tasa oficial de ese día de 4.627,61 pesos. No obstante, la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para este fin de semana y el lunes próximo se estableció en 4.605,29 pesos.



Juan Eduardo Nates, asociado sénior de Divisas de Credicorp Capital, señaló que luego de que el ministro Ocampo salió a desmentir la posibilidad de cualquier control cambiario, pero en un entorno donde se está debatiendo una reforma tributaria, se logró que el dólar cayera por debajo de los 4.600 pesos.



Sin embargo, debido al complejo entorno internacional, con unas claras señales de recesión global, para finales del 2022 y el 2023, es evidente que la divisa se mantendrá fuerte respecto a las demás monedas.



El consenso de varios analistas apunta a que el dólar se mantendrá para el cierre del año por encima de los 4.500 pesos. Pero no descartan que en los próximos días la divisa pueda alcanzar nuevos máximos históricos, incluso que se llegue a pagar un precio por encima de los 4.760 pesos.



“Esas son proyecciones técnicas, pero todo va a depender de lo que pueda pasar en la economía local”, precisó el experto.



Economía y Negocios